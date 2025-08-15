Життя в ізоляції змінює акцент людини: це сталося в Антарктиді і може статися на Марсі

Лінгвісти стали свідками появи нового акценту серед учених, які живуть в ізоляції на крижаному континенті. Передбачається, що після колонізації Червоної планети там може з'явитися свій марсіанський акцент.

Як правило, дослідження в Антарктиді зосереджені на вивченні змін клімату, довкілля та біорізноманіття, проте в новому дослідженні вчені стали свідками перших стадій формування спільного акценту в Антарктиді серед постійно мінливого населення вчених, які проводять місяці на дослідницьких станціях, розташованих на ізольованому континенті, пише IFLScience.

Найбільш ізольований континент Землі

Не секрет, що Антарктида є єдиним земним континентом, на якому немає корінного населення чи постійних мешканців. Проте тут присутня спільнота науковців та допоміжного персоналу, які живуть тут за принципом ротації: влітку населення Антарктиди може сягати близько 5000 осіб, тоді як взимку — знижується до 1000.

Більшість вчених приїжджають на крижаний континент для вивчення клімату та біорізноманіття, проте тепер дослідники помітили, що екстремальне середовище існування створило ідеальне середовище для дослідження деяких аспектів людської поведінки, культури та лінгвістики.

Формування нового акценту в Антарктиді

Під час дослідження команда з Мюнхенського університету імені Людвіга-Максиміліана вивчала фонетичні зміни в 11 осіб із Британської антарктичної служби, які жили на континенті в зимовий період. До групи увійшли:

5 осіб, які народилися на півдні Англії;

три людини, які народилися на півночі Англії;

одна людина, яка народилася на північному заході США;

одна людина з Німеччини;

одна людина з Ісландії.

Ці люди обіймали різні посади в Антарктиді, включно з кухарем, лікарем, електриком, IT-інженером, сантехніком і механіком, а також кількома вченими та допоміжним персоналом.

На початку дослідження вчені записали свій голос, а потім зробили ще чотири записи з інтервалом близько 6 тижнів. Протягом цього часу вони тісно співпрацювали, спілкуючись один з одним, але мали обмежений контакт із зовнішнім світом.

Під час перебування дослідники помітили значні зміни в їхніх акцентах. Однією з основних стало те, як учасники вимовляють слова з довшими голосними. Науковці також спостерігали лінгвістичні інновації: ближче до кінця свого перебування в Антарктиді жителі вимовляли звуки "ou" — наприклад, у словах "flow" і "disco" — передньою частиною рота, а не задньою. Зазначимо, що така зміна в лінгвістиці відома як "фронтування".

Зміни в антарктичному акценті були ледь помітними, але досить значними, щоб їх можна було акустично виміряти й навіть передбачити за допомогою комп'ютерної моделі. За словами автора дослідження, професора фонетики та обробки мови Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана Джонатана Гаррінгтона, сам по собі антарктичний акцент майже непомітний — для формування знадобилося б значно більше часу. Проте вченим все ж вдалося виміряти його акустично.

Результати дослідження також показують, що тісний контакт та ізоляція створюють ідеальні умови для швидкого розвитку нового акценту. Тепер вчені зацікавилися: які ще нові акценти можуть виникнути у відповідь на знайомство людей з новим соціальним середовищем. Один зі сценаріїв — можлива поява марсіанського акценту.

