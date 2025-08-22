Антарктида неумолимо меняется и весь мир почувствует это: что ждет планету в будущем

Новое исследование подтверждает резкие и тревожные изменения в Антарктиде, которые значительно усилятся в будущем. Ученые считают, что они будут иметь значительно более серьезные последствия, чем считалось ранее.

Покрытый льдом континент и окружающий его Южный океан претерпевают резкие и тревожные изменения: морской лед стремительно тает, шельфовые ледники тают быстрее, ледяные щиты, покрывающие континент, приближаются к критической точке, а жизненно важные океанские течения все больше демонстрируют признаки замедления, пишет Science Alert.

Новое исследование, проведенное командой из Австралийского национального университета, Университета Монаша и Университета Южного Уэльса, показывает, что эти резкие изменения уже происходят, а в будущем, вероятно, значительно усилятся. Авторы исследования наблюдали эти поразительные изменения во время полевых работ на льду и пришли к выводу, что эти изменения несут в себе плохие новости для дикой природы по всему земному шару. Более того, изменения, вероятно, будут иметь гораздо более серьезные последствия, чем считалось ранее.

Резкие изменения в Антарктиде

Резкое изменение определяется как климатический или экологический сдвиг, происходящий гораздо быстрее ожидаемого. Они вызывают особую тревогу, поскольку могут усиливаться. Например, таяние морского льда позволяет океанам нагреваться быстрее, что приводит к таянию еще большего количества морского льда. После того как они произошли, их может быть трудно или даже невозможно обратить вспять в разумные для человека сроки.

Ранее считалось, что постепенное потепление приведет к постепенным изменениям в Антарктиде, однако сегодня ученые наблюдают нечто совершенно иное. Данные также указывают на то, что в последние десятилетия окружающая среда Антарктиды в целом гораздо сдержаннее реагировала на потепление климата, вызванное человеком, в сравнении с Арктикой. Однако около 10 лет назад ученые зафиксировали резкие изменения.

Последствия сокращения морского льда

Исследования показали, что природные системы Антарктиды тесно переплетены: когда одна из них выходит из строя, это может вызвать каскадные эффекты. Морской лед вокруг Антарктиды стремительно тает с 2014 года – сейчас площадь морского льда сокращается вдвое быстрее, чем площадь арктического морского льда. Данные указывают, что эти разворачивающиеся изменения беспрецедентны и выходят далеко за рамки естественной изменчивости прошлых столетий.

Важные океанические течения замедляются

Ученые также обнаружили, что таяние льда фактически замедляет глубоководную циркуляцию океана вокруг Антарктиды. Таяние льда фактически замедляет глубоководную циркуляцию океана вокруг Антарктиды. Эта система глубинных течений, известна как Антарктическая циркуляция, играет важнейшую роль в регулировании климата Земли, поглощая углекислый газ и распределяя тепло.

В Северном полушарии Атлантическая меридиональная циркуляция замедляется. Сейчас мы наблюдаем аналогичный риск в течениях Южного океана.

Потеря ледяных щитов

Западно-Антарктический ледяной щит, а также некоторые регионы Восточной Антарктиды в настоящее время теряют лед, способствуя повышению уровня моря. Данные указывают, что с 1990-х годов потеря льда увеличилась в рекордные 6 раз.

В то же время лишь Западно-Антарктический ледяной щит содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень мирового океана более чем на 5 метров. Теперь ученые считают, что мы приближаемся к моменту, когда ледяной щит может разрушиться даже без существенного дальнейшего потепления, хотя это может занять столетия или тысячелетия.

Экосистемы под угрозой

Ученые обнаружили, что биологические системы Антарктиды, вероятно, претерпевают внезапные изменения. Подводные и наземные экосистемы меняются под воздействием потепления, нестабильной ледовой обстановки и деятельности человека, что приводит к загрязнению и появлению инвазивных видов.

Что ждет планету в будущем?

Антарктида часто рассматривается как символ изоляции и постоянства, но континент сейчас меняется с тревожной скоростью – гораздо быстрее, чем предполагали ученые. Эти резкие изменения в значительной степени обусловлены дополнительным теплом, накопленным десятилетиями неконтролируемых выбросов парниковых газов.

Ученые считают, что единственный способ избежать дальнейших резких изменений – быстро сократить выбросы, чтобы сдержать потепление на уровне до 1,5 °C. Увы, даже если человечеству удастся сдержать потепление, многие изменения уже начались – в конце концов то, что происходит в Антарктиде, не останется там.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, когда Антарктида не была покрыта льдом и почему. Еще более тревожно то, что это может повториться в будущем.

