Циклон із Середземномор'я: яка буде погода в Україні на вихідних, — прогноз Наталії Діденко

Активний циклон із країн Середземномор'я 22 серпня принесе в Україну грози, сильні зливи та шквальний вітер. На південному сході буде спекотна погода, місцями до +34 градусів.

Related video

Суха та спекотна погода збережеться на сході та півдні України, в Одеській області ймовірні локальні грозові дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вітер південно-західний, але часом поривчастий. Температура повітря вдень відрізнятиметься: у західних регіонах від +17 до +21 градусів, на півночі +21...+24, на сході +30...+34, а на півдні — від +29 до +32 градусів.

У День Незалежності очікується сонячна і тепла погода

У центральній частині України очікується +29...+32, у Вінницькій області близько +25 градусів. У Києві в п'ятницю прогнозують дощ, грозу і зниження температури повітря до +22 градусів, зазначає Діденко.

На День Незалежності 24 серпня в більшості областей України очікується сонячна та помірно тепла погода місцями до +26 градусів. Лише в західних областях пройдуть дощі, а вночі та вранці температура буде на рівні +8...+12 градусів.

В Україну прийшов антициклон Kyra

"Характерна синоптична деталь 24 серпня — сильний вітер північно-західного походження. Завтра беріть парасольки, хто буде в зоні циклону", — порекомендувала фахівець.

"Укргідрометцентр" прогнозує 22 серпня короткочасні дощі та грози на заході, півночі та в центрі. Сонячно і сухо буде лише на південному сході та в Криму.

Найнижча температурна межа очікується вночі у Волинській, Рівненській, Чернівецькій областях — до +13 градусів.

Короткочасні дощі та грози можливі на заході, півночі та в центрі

Нагадаємо, цього тижня очікувався прихід в Україну антициклону Kyra, завдяки якому встановиться суха і сонячна погода в більшості регіонів.

Штормове попередження 17 серпня оголошували у 15 регіонах України та в Києві. Цього дня очікували грози та сильний вітер до 20 метрів на секунду.