Найхолодніший день серпня: коли в Україні зміниться погода

Вже 26 серпня в Києві очікується лише 16 градусів тепла. Але є і гарні новини — погода в Україні ще зміниться і знов стане спекотно.

Related video

"У вівторок у Києві — починаємо із столиці — буде найхолодніший день у найближчій перспективі", — розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко та попередила, що буде дощ та сильний зимний вітер.

Діденко прогнозує, що 26-го серпня протягом дня очікується лише +16 градусів.

"Завтрашній день буде синоптично некомфортним, прислухайтеся до самопочуття, бо стрибатиме тиск", - розповіла синоптикиня.

В Україні 26 серпня загалом дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами.

Прогноз погоди на 26 серпня

На решті території України буде без опадів.

Вночі буде холодно: очікується +7…+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4…+8 градусів.

Протягом дня вівторка на півночі очікується +14…+18 градусів, на півдні +23…+27 градусів, на решті території України +18…+22 градуси.

І ще важлива деталь – погоду в Україні робитиме рвучкий вітер західного походження.

Але Наталка Діденко попереджає, що надалі, по тижню, почне повертатися спека в Україну і перед самісіньким першим вересня знов стане тепло.

Прогноз погоди на 30 серпня

"Найближчі вихідні також будуть переважно спекотними та сонячними, відпочиньте по-літньому перед новим сезоном, хіба що на заході з'явиться дощ та знизиться температура повітря. А поки що завтра - холодно, вітряно та подекуди з дощами", - розповіла синоптикиня.

Також вона опублікувала порівняльні карти прогнозу температури повітря — на завтра, на 26 серпня, і на суботу, 30 серпня.

26 серпня в Україні буде прохолодно

30 серпня в Україну повернеться тепла погода

У Українському гідрометеорологічному центрі в цілому підтвердили прогноз погоди.

А також нагадали, що середня місячна температура серпня в Україні складає 18 – 24,8 градуса, у гірських районах 16 – 19 градусів (на високогір’ї Карпат +13).

Абсолютний мінімум температури спостерігався у різні роки був 1 – 7 градусів тепла, на узбережжі морів 8 – 13 градусів тепла, в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0 – 2 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури становить +35,0 – 39,6 градуса, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями +40 – 42 °, в гірських районах +27 – 39 градусів.

Нагадаємо, тим часом у Карпати прийшла зима. 24 серпня на горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря істотно знизилася.

Нещодавно Фокус писав, що після серпневої спеки в Україну прийдуть дощі, які накриють більшість областей. Синоптики поділились прогнозом погоди й попередили про I рівень небезпечності.