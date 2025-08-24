День Незалежності у Карпатах: на горі Піп Іван випав сніг (фото)

У Карпати прийшла зима. 24 серпня на горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря істотно знизилася.

На горі Піп Іван у Карпатах вранці, 24 серпня, випав сніг. Температура повітря на стовпчику термоментра тут опустилася до 2° тепла. Про це соцмережі повідомив гірський рятувальник Василь Фіцак.

"День Незалежності. На горі Піп Іван — гроза, град, сніг і посилення вітру", — написав рятувальник.

"Гірські рятувальники Прикарпаття" також інформують про сніг в урочищі Заросляк.

"Станом на 9:30 24 серпня в урочищі Заросляк вітер західний — 2-8 метрів за секунду. Температура повітря — 2° тепла. Опади у вигляді дощу та граду", — йдеться у дописі.

У коментарях під публікацією дописувачі пишуть, що 2 року тому в урочищі Заросляк 24 серпня фіксували температуру +30.

Нагадаємо, що за прогнозами відомого синоптика Ігоря Кибальчича перша прохолода почне відчуватись вже з понеділка, 25 серпня. Адже до України прийде антициклон з центром над Білоруссю. Саме він спровокує в Україні високий атмосферний тиск.

