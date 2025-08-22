Осінь близько: синоптик розповів, коли в Україні зміниться погода

Осіння прохолода прийде до України вже наступного тижня. Стовпчик термометра вночі подекуди опуститься до +6 градусів.

За прогнозами відомого синоптика Ігоря Кибальчича перша прохолода почне відчуватись вже з понеділка, 25 серпня. Адже до України прийде антициклон з центром над Білоруссю. Саме він спровокує в Україні високий атмосферний тиск, повідомив Кибальчич в коментарі "Телеграфу".

Значних опадів не очікується, лише в окремі дні на півночі та сході України можуть бути короткочасні дощі, які розподілятимуться нерівномірно по території.

Температура вночі коливатиметься в межах +6…+12, вдень +20…+25 градусів; на півдні, сході та в Закарпатті вночі +11…+16, вдень +23…+28 градусів.

Укргідрометцентр на 25 серпня прогнозує від +19 до +26 градусів тепла, найвища температура буде на півдні країни.

Прогноз погоди в Україні 25 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

У вівторок, 26 серпня, очікуються приблизно такі ж коливання, але на заході вночі буде до +8 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 26 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Однак же 27 серпня сонечко пригріє до +29 градусів в центрі країни, на сході та півдні.

Прогноз погоди в Україні 27 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що нині у Європі погоду роблять три циклони: середземноморський циклон Lukas з потужної циклонічної системи та Severin і Roger. І вони зміщуються до території України.

Тому на День Незалежності в Україні короткочасні дощі найбільш ймовірні у західних областях, місцями на півночі та в центрі, а ось на півдні та на сході буде без опадів.

Температура повітря 24-го серпня на заході +15…+19 градусів, на півночі та в центрі +18…+23 градуси, на півдні та на сході +23…+28 градусів.

"Але лише вам по секрету — в кінці серпня спека ще себе покаже", — пожартувала Діденко.

Нагадаємо, активний циклон із країн Середземномор'я з 22 серпня принесе в Україну грози, сильні зливи та шквальний вітер. На південному сході буде спекотна погода, місцями до +34 градусів.

