Осень близко: синоптик рассказал, когда в Украине изменится погода

Осенняя прохлада придет в Украину уже на следующей неделе. Столбик термометра ночью местами опустится до +6 градусов.

Related video

По прогнозам известного синоптика Игоря Кибальчича первая прохлада начнет ощущаться уже с понедельника, 25 августа. Ведь в Украину придет антициклон с центром над Беларусью. Именно он спровоцирует в Украине высокое атмосферное давление, сообщил Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Значительных осадков не ожидается, лишь в отдельные дни на севере и востоке Украины могут быть кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно по территории.

Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+12, днем +20...+25 градусов; на юге, востоке и в Закарпатье ночью +11...+16, днем +23...+28 градусов.

Укргидрометцентр на 25 августа прогнозирует от +19 до +26 градусов тепла, самая высокая температура будет на юге страны.

Прогноз погоды в Украине 25 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Во вторник, 26 августа, ожидаются примерно такие же колебания, но на западе ночью будет до +8 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 26 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Однако же 27 августа солнышко пригреет до +29 градусов в центре страны, на востоке и юге.

Прогноз погоды в Украине 27 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что сейчас в Европе погоду делают три циклона: средиземноморский циклон Lukas из мощной циклонической системы и Severin и Roger. И они смещаются к территории Украины.

Поэтому на День Независимости в Украине кратковременные дожди наиболее вероятны в западных областях, местами на севере и в центре, а вот на юге и на востоке будет без осадков.

Температура воздуха 24-го августа на западе +15...+19 градусов, на севере и в центре +18...+23 градуса, на юге и на востоке +23...+28 градусов.

"Но только вам по секрету — в конце августа жара еще себя покажет", — пошутила Диденко.

Напомним, активный циклон из стран Средиземноморья с 22 августа принесет в Украину грозы, сильные ливни и шквальный ветер. На юго-востоке будет жаркая погода, местами до +34 градусов.

Недавно Фокус писал, что после августовской жары в Украину придут дожди, которые накроют большинство областей уже 22 августа. Синоптики поделились прогнозом погоды и предупредили о I уровне опасности.