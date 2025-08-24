День Независимости в Карпатах: на горе Поп Иван выпал снег (фото)

В Карпаты пришла зима. 24 августа на горе Поп Иван выпал снег, а температура воздуха существенно снизилась.

Related video

На горе Поп Иван в Карпатах утром, 24 августа, выпал снег. Температура воздуха на столбике термоментра здесь опустилась до 2° тепла. Об этом соцсети сообщил горный спасатель Василий Фицак.

"День Независимости. На горе Поп Иван — гроза, град, снег и усиление ветра", — написал спасатель.

"Горные спасатели Прикарпатья" также информируют о снеге в урочище Заросляк.

"По состоянию на 9:30 24 августа в урочище Заросляк ветер западный — 2-8 метров в секунду. Температура воздуха — 2° тепла. Осадки в виде дождя и града", — говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией корреспонденты пишут, что 2 года назад в урочище Заросляк 24 августа фиксировали температуру +30.

Напомним, что по прогнозам известного синоптика Игоря Кибальчича первая прохлада начнет ощущаться уже с понедельника, 25 августа. Ведь в Украину придет антициклон с центром над Беларусью. Именно он спровоцирует в Украине высокое атмосферное давление.

Недавно Фокус писал, что после августовской жары в Украину придут дожди, которые накроют большинство областей. Синоптики поделились прогнозом погоды и предупредили о I уровне опасности.