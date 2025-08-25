Самый холодный день августа: когда в Украине изменится погода

Уже 26 августа в Киеве ожидается лишь 16 градусов тепла. Но есть и хорошие новости — погода в Украине еще изменится и снова станет жарко.

"Во вторник в Киеве — начинаем со столицы — будет самый холодный день в ближайшей перспективе", — рассказала известный синоптик Наталья Диденко и предупредила, что будет дождь и сильный зимний ветер.

Диденко прогнозирует, что 26-го августа в течение дня ожидается лишь +16 градусов.

"Завтрашний день будет синоптически некомфортным, прислушивайтесь к самочувствию, потому что будет прыгать давление", — рассказала синоптик.

В Украине 26 августа в целом дождь предполагается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами.

Прогноз погоды на 26 августа

На остальной территории Украины будет без осадков.

Ночью будет холодно: ожидается +7...+12, на юге до +14 градусов, в Карпатах только +4...+8 градусов.

В течение дня вторника на севере ожидается +14...+18 градусов, на юге +23...+27 градусов, на остальной территории Украины +18...+22 градуса.

И еще важная деталь — погоду в Украине будет делать порывистый ветер западного происхождения.

Но Наталка Диденко предупреждает, что в дальнейшем, через неделю, начнет возвращаться жара в Украину и перед самым первым сентября снова станет тепло.

Прогноз погоды на 30 августа

"Ближайшие выходные также будут преимущественно жаркими и солнечными, отдохните по-летнему перед новым сезоном, разве что на западе появится дождь и снизится температура воздуха. А пока завтра — холодно, ветрено и местами с дождями", — рассказала синоптик.

Также она опубликовала сравнительные карты прогноза температуры воздуха — на завтра, на 26 августа, и на субботу, 30 августа.

30 августа в Украину вернется теплая погода

В Украинском гидрометеорологическом центре в целом подтвердили прогноз погоды.

А также напомнили, что средняя месячная температура августа в Украине составляет 18 — 24,8 градуса, в горных районах 16 — 19 градусов (на высокогорье Карпат +13).

Абсолютный минимум температуры наблюдался в разные годы был 1 — 7 градусов тепла, на побережье морей 8 — 13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0 — 2 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры составляет +35,0 — 39,6 градуса, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40 — 42°, в горных районах +27 — 39 градусов.

Напомним, тем временем в Карпаты пришла зима. 24 августа на горе Поп Иван выпал снег, а температура воздуха существенно снизилась.

Недавно Фокус писал, что после августовской жары в Украину придут дожди, которые накроют большинство областей. Синоптики поделились прогнозом погоды и предупредили о I уровне опасности.