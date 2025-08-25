Мороз в августе: на Буковине зафиксировали −5 градусов (фото)

В горном селе Верхний Яловец Селятинской общины 25 августа утром зафиксировали пятиградусный мороз.

По информации председателя Селятинской общины Валерия Полянчука, температура воздуха утром опустилась до −5 градусов, передает сообщество Новоселиччины Novosgram. Он опубликовал в соцсетях фото термометра и отметил, что мороз наступил раньше, чем ожидалось после длительного тепла.

"Как-то немного рановато мороз, потому что последние времена было тепло, но я помню в детстве когда наступала пора идти в школу, то покойная бабушка накрывала цветы чтобы не замерзли что на первый звонок были нам на праздник. Что имеем то имеем, за все слава Богу", — написал Валерий Полянчук

Погода 25 августа в Украине: что прогнозировали синоптики

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 25 августа по Украине ожидается переменная облачность. Ночью на Левобережье и местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях возможен кратковременный дождь, днем осадки прогнозируются на Волыни и Ровенщине, на остальной территории — без дождя. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью составит 7−12°, днем 15−20°, в южных областях 19−24°; в Карпатах ночью 3−8°, днем 11−16°.

Также Фокус писал, что уже 26 августа в Киеве воздух прогреется лишь до +16°. Однако есть и приятные новости — жара еще вернется, и температура снова повысится. В частности, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 26 августа день будет синоптически "некомфортным" — из-за скачков атмосферного давления важно прислушиваться к самочувствию. По ее прогнозу, дожди ожидаются на севере и северо-западе Украины, а также локально — на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами.

До этого ожидалось, что осеннее похолодание дойдет до Украины уже на следующей неделе, а ночью температура местами опустится до +6°. По словам Игоря Кибальчича, первые признаки холодной погоды станут заметны уже с понедельника, 25 августа. В это время над Украиной установится антициклон с центром над Беларусью, что приведет к росту атмосферного давления.

В общем, погодные изменения начались с 23 августа из-за циклона Lukas, который входит в мощную циклоническую систему вместе с двоюродными "братьями" Severin и Roger. Прогнозировалось, что 23 августа атмосферные фронты принесут осадки в центральные, восточные и южные области Украины, тогда как запад и север останутся преимущественно без дождя, с повышенным атмосферным давлением.