Буде тепло із дощами: прогноз погоди в Україні на перший тиждень осені

Упродовж наступного тижня в Україні очікується переважно суха і тепла погода під впливом антициклону. У певних регіонах очікується спека до +37 градусів.

На початку тижня малоактивні атмосферні фронти принесуть на територію деяких областей України невеликі грозові дощі, розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

Втім, на тлі зростання атмосферного тиску та переважання теплої стійкої повітряної маси, опади покинуть межі України і перший тиждень вересня буде малохмарним та сухим.

"Температурний фон загалом очікується вищим за норму на 3–5 градусів, з найбільш спекотною погодою у південних та західних областях України, де стовпчики термометрів перевищуватимуть 30-градусну позначку", — повідомив Кібальчич.

У понеділок, 1 вересня, вночі місцями на Одещині, вдень у центральних регіонах та на Харківщині очікуються короткочасні дощі, можливі грози. На решті території України буде без опадів.

Вночі та вранці у західних регіонах місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, при грозах поривчастий, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 градусів, вдень +26…+31 градусів, у східній частині +32…+37 градусів.

У вівторок, 2 вересня, вночі місцями на Лівобережжі країни, вдень у Приазов'ї та на Донбасі часом можуть спостерігатися невеликі дощі та грози. На решті території України буде без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с, вдень північний/північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 градусів, в денні години коливатиметься в межах +26…+31 градусів, у південних та східних областях +29…+34 градусів.

У середу, 3 вересня, під впливом виступу антициклону з півночі по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер переважно північно-східного напрямків, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, у північних регіонах місцями +6…+9 градусів; вдень +25…+30 градусів, у південно-західній частині та на Закарпатті +30…+33 градусів.

У четвер, 4 вересня, опадів не передбачається і буде сонячно. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10…+15 градусів, у північних та східних областях +6…+11 градусів; вдень +25…+30 градусів, у південно-західних областях місцями +31…+34 градусів.

У п'ятницю, 5 вересня, по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с, у південній частині 7–12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+17 градусів, у північних та східних областях місцями +7…+9 градусів; вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів, на півдні та заході країни +28…+33 градусів.

У суботу, 6 вересня, по всій Україні опадів не очікується, буде малохмарно та спекотно. Вітер переважатиме східного/північно-східного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+17 градусів, вдень коливатиметься в межах +26…+31 градусів, у південно-західній частині та на Закарпатті місцями +32…+34 градусів.

У неділю, 7 вересня, по всій Україні триватиме період спокійної і теплої погоди під впливом антициклону. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +11…+17 градусів, вдень коливатиметься в межах +25…+30 градусів, у південно-західних областях місцями +31…+33 градусів.

В Українському гідрометеорологічному центрі раніше надали коротку кліматичну характеристику вересня та нагадали, що середня місячна температура вересня складає 13–17 градусів, у південній частині місцями 18–20 градусів.

Абсолютний мінімум температури становив 1–8,8 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури становив 30,7–38,8 градусів.

У 2025 році середня місячна температура передбачається +13–18 градусів, в Карпатах +11–12 градусів, що близько до норми.

Нагадаємо, у гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади на Буковині 25 серпня вранці зафіксували п’ятиградусний мороз.

А синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що перший день шкільного навчального року може пройти під дощем у центральній частині України.