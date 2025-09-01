Будет тепло с дождями: прогноз погоды в Украине на первую неделю осени

В течение следующей недели в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода под влиянием антициклона. В определенных регионах ожидается жара до +37 градусов.

В начале недели малоактивные атмосферные фронты принесут на территорию некоторых областей Украины небольшие грозовые дожди, рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

Впрочем, на фоне роста атмосферного давления и преобладания теплой устойчивой воздушной массы, осадки покинут пределы Украины и первая неделя сентября будет малооблачной и сухой.

"Температурный фон в целом ожидается выше нормы на 3–5 градусов, с наиболее жаркой погодой в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку", — сообщил Кибальчич.

В понедельник, 1 сентября, ночью местами в Одесской области, днем в центральных регионах и на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории Украины будет без осадков.

Ночью и утром в западных регионах местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый, 5—10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14...+20 градусов, днем +26...+31 градусов, в восточной части +32...+37 градусов.

Во вторник, 2 сентября, ночью местами на Левобережье страны, днем в Приазовье и на Донбассе временами могут наблюдаться небольшие дожди и грозы. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3—8 м/с, днем северный/северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 градусов, в дневные часы будет колебаться в пределах +26...+31 градусов, в южных и восточных областях +29...+34 градусов.

В среду, 3 сентября, под влиянием выступления антициклона с севера по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточного направлений, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, в северных регионах местами +6...+9 градусов; днем +25...+30 градусов, в юго-западной части и на Закарпатье +30...+33 градусов.

В четверг, 4 сентября, осадков не предвидится и будет солнечно. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +10...+15 градусов, в северных и восточных областях +6...+11 градусов; днем +25...+30 градусов, в юго-западных областях местами +31...+34 градусов.

В пятницу, 5 сентября, по всей территории Украины сохранится умеренно теплая и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, в южной части 7–12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 градусов, в северных и восточных областях местами +7...+9 градусов; днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, на юге и западе страны +28...+33 градусов.

В субботу, 6 сентября, по всей Украине осадков не ожидается, будет малооблачно и жарко. Ветер будет преобладать восточного/северо-восточного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 градусов, днем будет колебаться в пределах +26...+31 градусов, в юго-западной части и на Закарпатье местами +32...+34 градусов.

В воскресенье, 7 сентября, по всей Украине продлится период спокойной и теплой погоды под влиянием антициклона. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +11...+17 градусов, днем будет колебаться в пределах +25...+30 градусов, в юго-западных областях местами +31...+33 градусов.

В Украинском гидрометеорологическом центре ранее предоставили краткую климатическую характеристику сентября и напомнили, что средняя месячная температура сентября составляет 13–17 градусов, в южной части местами 18–20 градусов.

Абсолютный минимум температуры составлял 1–8,8 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры составлял 30,7–38,8 градусов.

В 2025 году средняя месячная температура предполагается +13–18 градусов, в Карпатах +11–12 градусов, что близко к норме.

Напомним, в горном селе Верхний Яловец Селятинской общины на Буковине 25 августа утром зафиксировали пятиградусный мороз.

А синоптик Наталья Диденко рассказывала, что первый день школьного учебного года может пройти под дождем в центральной части Украины.