Прогноз погоды на 1 сентября: Диденко рассказала, где первые звонки пройдут под дождями

Первый день школьного учебного года может пройти под дождем в центральной части Украины, а на западе и севере станет вместо летней жары повеет осенней прохладой. Также осадки возможны на востоке и юге.

Синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на 1 сентября и последние дни лета на странице в Facebook. По ее словам, сейчас атлантическую влагу не пускает в Украину антициклон.

Летняя жара в первый день осени ослабнет в западных и северных областях, так возможны +24...+28. На остальной территории будет держаться до +33.

Тогда как большинство стран Европы на ближайших выходных зальет дождями, в Украине они могут пролиться во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части, а на западе и севере погода 1 сентября будет сухой.

"Разве завтра кое-где в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах — локальные осадки. Лето завершается и передает наши справедливые надежды осени", — отметила специалист.

Остывать воздух начнет, по словам специалиста, ориентировочно на следующих выходных.

В последние летние дни 30 и 31 августа в большинстве регионов будет царить жара до +28...+33, впрочем прохладой могут порадовать ночи: +14...+19 на большинстве территорий и +20 на юге.

Погода 1 сентября: прогноз "Укргидрометцентра"

Синоптики "Укргидрометцентра" также прогнозируют осадки: они ожидаются в центральной, южной и восточной части страны. На остальной территории — переменная облачность. Температура воздуха будет держаться в пределах +26...+28.

Погода в Киеве 1 сентября

По прогнозу погоды от Диденко, в столице в последние два дня лета будут держаться +28...+31 градусов, без осадков.

На первый день осени "Укргидрометцентр" прогнозирует для киевлян переменную облачность без дождей, температуру ночью +16..+18, а днем от +26 до +28. Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, 25 августа на Буковине зафиксировали -5 градусов. Мороз ударил в горном селе Верхний Яловец Селятинской общины Черновицкой области.

Министерство образования и науки сообщало, что учебный год в Украине начнется 1 сентября и продлится до 30 июля. При этом в ведомстве отметили, что день завершения обучения и начала каникул педагогический совет каждой школы будет определять отдельно.