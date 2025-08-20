Учебный год в Украине продлится с 1 сентября до 30 июня: подробности решения Правительства

Правительство определило официальные даты начала и завершения учебного года для школ Украины. В частности, новый учебный год начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

По информации Министерства образования и науки, 30 июня является предельной датой окончания учебного года. В то же время структура учебного процесса, в частности фактический день завершения занятий и начала каникул, зависит от решений педагогического совета каждого заведения.

Решение принимается с учетом учебной нагрузки, ситуации с безопасностью в регионе, потребностей учеников и готовности педагогов. Поэтому дата проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных школах.

В МОН объясняют, что июнь не является обязательным для обучения. Школы имеют право завершить год в мае, продолжить обучение в июне или использовать это время для консультаций, индивидуальных занятий, проектных дней или учебных экскурсий. Такие форматы помогают наверстать образовательные потери, но их внедрение не является обязательным.

Также, как объяснил депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, формат и условия начала обучения будут определять областные и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями школ. Решение будут принимать с учетом ситуации с безопасностью в регионе, поэтому учебный год начнется для всех, но учиться дети будут или в классах, или дистанционно — в зависимости от уровня безопасности.

