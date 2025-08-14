Подготовка к школе в 2025 году: сколько средств придется потратить родителям (инфографика)

В этом году подготовка ребенка к школе обойдется значительно дороже: эксперты отмечают рекордный рост цен — на 25% по сравнению с прошлым годом. Если раньше родители тратили в среднем 8 тыс. грн, то в 2025 году на школьный рюкзак, форму, обувь и канцтовары придется заложить около 10 тыс. грн, и эта сумма зависит от возраста ребенка и региона проживания.

В частности, накануне нового учебного года эксперты Codes провели тщательный анализ цен, обсуждений родителей на форумах и результатов специализированных опросов, чтобы определить, сколько стоит подготовить ребенка к школе в 2025 году.

В целом, средняя стоимость подготовки к школе в значительной степени зависит от возраста ребенка. Так, для первоклассника она составляет около 10 тыс. грн, ведь приходится покупать все "с нуля" — от одежды до канцтоваров. Ученикам средней школы понадобится примерно 7 тыс. грн, поскольку часть вещей можно использовать с прошлого года, но быстрый рост ребенка требует обновления одежды, спортивной формы и обуви. Зато старшеклассники ограничиваются примерно 3 тыс. грн, ведь растут медленнее и часто самостоятельно покупают канцтовары, которые становятся основной частью расходов.

Также эксперты отмечают, что отмена обязательного ношения школьной формы в 2019 году до сих пор помогает родителям экономить.

Стоимость подготовки к школе в значительной степени зависит от региона проживания. Например, эксперты проанализировали цены на одежду, обувь и канцтовары в местных магазинах и на рынках и определили средние показатели по Украине:

Киев — средний набор для первоклассника стоит около 11 тыс грн;

Одесса — примерно 9 700 грн;

Львов — около 9 500 грн;

Харьков — около 9 200 грн;

сельские районы — можно уложиться в 8 тыс. грн.

Инфографика Codes Фото: из открытых источников

По данным экспертов, за последние пять лет расходы на подготовку к школе выросли в три-четыре раза, а в 2025 году рост стал рекордным — на 25%. Так, если в 2020 году средние расходы составляли 2 500-3 000 грн, то в 2021 году они поднялись до 3 800-4 200 грн, в 2022-м — 5 000-6 000 грн, в 2023-м — 7 000 грн, а в 2024-м — 8 000 грн.

Инфографика Codes Фото: Из открытых источников

Что входит в "школьный набор-2025" и сколько это стоит

В общем, базовый школьный набор в 2025 году состоит из рюкзака, повседневной одежды, спортивной формы, обуви, канцтоваров и возможных дополнительных расходов. Например. цены на рюкзаки сильно варьируются — от 700 гривен за недорогие модели до более 10 тыс. грн за качественные и долговечные варианты. Что касается повседневной одежды, то родители могут уложиться примерно в 2 — 5 тыс. грн и приобрести футболки, рубашки, джемперы, брюки, юбки и куртку, а вот спортивная форма обойдется в 800-2 500 грн, причем теплый комплект стоит на четверть дороже.

Обувь можно приобрести от 450 гривен, но дешевые кроссовки быстро изнашиваются, поэтому в год обычно нужна как минимум одна новая пара. Канцтовары в среднем стоят 800-2 тыс. грн и включают тетради, обложки, пенал, ручки, карандаши, краски и альбом для рисования. Дополнительные расходы, которые зависят от конкретных потребностей ребенка, обычно составляют 1-3 тыс. грн, например на планшет или ноутбук для обучения.

Инфографика Codes Фото: Из открытых источников

Как сэкономить средства при подготовке к школе

И все же существует немало способов сэкономить без ущерба для качества подготовки. Эксперты объясняют, что государственные программы помощи, такие как "Базовая социальная помощь" и "Пакет школьника", позволяют малообеспеченным семьям, одиноким матерям и многодетным семьям получить финансовую поддержку для приобретения школьных принадлежностей.

Кроме того, стоит пользоваться скидками, сравнивать цены на маркетплейсах, участвовать в групповых закупках, использовать кэшбек от банков, посещать школьные ярмарки и аутлеты. Можно также покупать подержанные вещи через онлайн-платформы или обмениваться товарами в родительских сообществах. Разумное планирование и правильная расстановка приоритетов позволяют сэкономить до 30-40% бюджета, не ухудшая качество подготовки ребенка, и сделать 1 сентября действительно праздничным.

В прошлом году Фокус пообщался с нутрициологом, которая отметила, что в зависимости от активности и режима дня ребенку можно давать 1-3 здоровых перекуса. Ланч-бокс стоит составлять из полезных продуктов, а сладости оставлять на 15% от всего содержимого, чтобы обеспечить и энергию, и удовольствие.

Кроме этого, с нового учебного года украинские школьники будут учиться эффективно использовать ресурсы. Для этого МОН подготовило пособия и онлайн-курсы, позволяющие учителям интегрировать тему энергосбережения без дополнительной нагрузки.