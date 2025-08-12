С 1 сентября украинских школьников будут обучать энергоэффективности: что известно (фото)

С нового учебного года украинские школьники будут учиться рационально пользоваться ресурсами. Для этого МОН разработало пособия и онлайн-курсы, которые помогут учителям интегрировать тему энергосбережения без дополнительной нагрузки.

С нового учебного года энергоэффективность станет частью школьной программы для учащихся 4-11 классов. Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, в рамках проекта "Уроки энергоэффективности" учителя получат готовые инструменты, которые помогут сделать уроки интересными и практичными, без увеличения учебной нагрузки.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что эта инициатива имеет целью сформировать у детей понимание ценности энергосбережения с раннего возраста. "Энергоэффективность — это не только об экономии ресурсов. Это о нашей общей ответственности и устойчивости государства. Мы хотим, чтобы дети со школьного возраста понимали эту ценность и применяли ее на практике", — отметил он.

Первым этапом реализации стало обучение для более 2 тысяч 200 педагогов, которые уже готовы передавать школьникам практические навыки рационального использования энергии. Следующим шагом стало создание пособий для учителей 4, 5-6, 8-9 и 10-11 классов. Они содержат методические рекомендации, интерактивные занятия и сценарии для внеклассных мероприятий. Материалы одобрены Украинским институтом развития образования, а для учеников 7 класса рекомендуется использовать адаптированные материалы из других уровней.

Педагоги также смогут воспользоваться бесплатными онлайн-курсами, доступными в записи. Темы будут интегрированы в действующие учебные программы, в частности "Познаем природу", STEM, "Окружающая среда", "Технологии" и "Естественные науки".

МОН подчеркивает, что новый подход позволит ученикам не только получить теоретические знания, но и выработать привычки энергосбережения, что особенно важно в условиях, когда энергосистема страны остается уязвимой из-за вооруженной агрессии.

"Уроки энергоэффективности" реализуются в сотрудничестве Министерства образования и науки Украины с Всеукраинской благотворительной организацией "Институт местного развития" при поддержке Всемирного банка. Этот проект является частью более широкой инициативы по внедрению темы зеленой энергетики в образование в рамках программы LEARN.

