Отключайте эту технику, когда не используете: как просто сэкономить на электричестве

Даже электроприборы, которые по факту не используются, но остаются подключенными к сети, могут влиять на энергопотребление. Тут надо быть внимательным и не допускать утечек.

Related video

Многие электронные устройства создают так называемые фантомные нагрузки, продолжая потреблять энергию, даже когда вы ими не пользуетесь, поясняет slashgear.com. Есть такие приборы, которые отключать от сети просто необходимо. Но есть и такие, с которыми можно обращаться не так строго.

Телевизоры

Современные смарт-телевизоры обычно потребляют не более 100 Вт в час, но после их выключения это значение не падает до нуля. Даже самые новые (и самые дорогие) модели всё равно потребляют энергию в режиме ожидания – от 0,5 до 3 Вт энергии в выключенном состоянии.

Тут может пригодиться изменение настроек телевизора – например, настройка перехода в спящий режим через определенное время (на случай, если вы заснете у телевизора).

Но самый надежный способ – отключить телевизор от сети, когда вы его точно не смотрите.

Роутеры

У большинства людей интернет-соединение включено постоянно – ведь и многие устройства требуют постоянного доступа в интернет.

Однако это не означает, что вам обязательно нужно оставлять роутер подключенным все время. В зависимости от модели, он может потреблять от 5 до 20 Вт в час. Отключайте роутер, если уходите из дома на весь день или, тем более, если уезжаете в отпуск.

Зарядные устройства

Это еще один «коварный» потребитель энергии. Зарядку надо отключать от сети, даже когда на ней нет активно заряжающегося гаджеты. Хотя мощность такого «пассивного» потребления довольно низкая, оно может накапливаться, особенно со временем, если вы постоянно оставляете кабели подключенными.

Что касается устройств, которые не обязательно отключать, то среди них специалисты назвали удлинители с выключателями без подсветки – однако с оговоркой, что сетевые фильтры можно оставлять включенными в сеть, не подключая к такому фильтру приборы, которые выделяют много тепла, имеют двигатель или используют компрессор.

Еще в список потенциально безопасных внесли тостеры – мол, обычный тостер без экрана не потребляет электричество, пока вы не нажмёте кнопку.

Также Фокус писал о том, какие гаджеты нельзя использовать в жару. Кроме предсказуемой духовки, в списке оказались игровые консоли, приставки – и, как ни странно, вентиляторы.

Также мы сообщали о топ-5 странных гаджетов, о которых вы и не знали. Среди них – телефон в форме банана, кепка-плеер и усыпляющий динамик-подушка.