Не используйте эти гаджеты в жару: эксперты советуют, как уберечь и себя, и технику

Летом мы готовы на все, чтобы сохранить прохладу дома. В дело идут светоотражающие жалюзи, специальные матрасы с охлаждением – а про самый простой трюк при этом люди часто забывают.

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Важный момент, который обязательно следует учитывать, – это использование бытовой техники, пишет tomsguide.com. Есть гаджеты, от которых в жару лучше вообще отказаться, – ведь чем больше приборов работает, тем больше тепла выделяется.

Духовка

Лето вообще не сезон для горячих блюд – и можно временно отказаться от долгого приготовления еды в духовке, а вместо этого перейти на более быстрое меню или оценить уличную еду на гриле, которой летом особенно много.

Как вариант можно предварительно замораживать еду и потом разогревать ее партиями, не включая духовку слишком долго.

Посудомоечная машина

Даже самая продвинутая модель будет выделять тепла гораздо больше, чем при мытье посуды вручную.

Но если вы все-таки не хотите возиться с грязной посудой, то запускайте цикл посудомоечной машины в более прохладное время – рано утром или поздно вечером. Многие посудомоечные машины предлагают опции таймера, так что их можно настроить на запуск в тот период, когда температура будет самой низкой.

Стиральная машина

Тут история такая же, как с посудомоечной машиной: «стиралку» можно запрограммировать на включение в более прохладное время суток, которое считается непиковым, и заодно сэкономить и на счетах за электричество.

Если вещи не сильно загрязнены, можно и уменьшить температуру во время стирки.

Сушилка для белья

Об этом устройстве лучше вообще забыть на время жары: ведь его работа заключается в удалении влаги из мокрого белья с помощью тепла, а это тепло будет повышать общую температуру в доме.

Белье можно сушить на открытом воздухе или перейти на складные настенные сушилки, не выделяющие тепло.

Мелкая кухонная техника

Все кухонные гаджеты, независимо от габаритов, генерируют тепло, когда остаются в режиме ожидания. Так что отключайте тостер, чайник, микроволновку, кофемашину и фритюрницу, когда они не используются. Кстати, от кофеварки на период летней жары можно и отказаться: холодные напитки гораздо более актуальны.

Приставки и прочие девайсы

Иногда приставки, игровые консоли, стереосистемы и ПК – наше единое развлечение в жару. Но, даже когда они не используются, они могут генерировать тепло при подключении к зарядке или в режиме ожидания.

Поэтому эксперты и тут рекомендуют выключать девайсы – особенно актуально для тех, кто уезжает в отпуск.

Вентилятор

Казалось бы, вентилятор помогает охладиться. Но специалисты говорят, что это не так: мол, вентиляторы просто создают эффект охлаждения ветром, но фактически они не понижают температуру в помещении.

Вместо лишнего включения вентилятора можно просто держать окна и двери открытыми, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.

Ранее Фокус писал про топ-5 недорогих устройств для охлаждения в доме и на улице. Можно, например, поставить портативный кондиционер. А комфортный сон в жаркую погоду обеспечит матрас с водяным охлаждением.

Также эксперты назвали семь лучших кондиционеров 2025 года. Лучшим бюджетным вариантом признали одну из оконных моделей.