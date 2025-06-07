Cпасение от летней жары: топ-5 недорогих устройств для охлаждения в доме и на улице (видео)

С каждым годом лето становится все жарче и жарче, поэтому всегда полезно иметь под рукой средство охлаждения. Фокус расскажет об устройствах, которые помогут справиться с жарой, помимо обычных кондиционеров и вентиляторов на ножках.

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Портативный кондиционер

Переносные кондиционеры подходят для помещений, в которых нельзя разместить оконные или наружные системы, для арендованных квартир с ограниченными возможностями охлаждения и для поддержания комфорта во время экстремальной жары. Стоимость в Украине начинается от 11 000 грн.

При покупке следует узнать размер комнаты, где будет стоять прибор, и сравнить ее с заявленной площадью, на которую он рассчитан. Модель с недостаточной мощностью может не охлаждать комнату так, как нужно, в то время как выбор модели с неоправданно высокой мощностью может привести к увеличению расходов на электроэнергию, к тому же более шумные.

Портативный кондиционер Friedrich ZoneAire Inverter Portable Air Conditioner Фото: Business Insider

Портативные кондиционеры обычно поставляются с оконным слайдером, длинным регулируемым куском пластика, который вставляется в проем окна. К нему подключается шланг, выводящий горячий воздух из устройства, наружу. Нужно измерить окно перед покупкой кондиционера и убедиться, что слайдер подойдет.

Если бюджет позволяет, стоит присмотреться к моделям с поддержкой WiFi, чтобы управлять кондиционером с телефона. Это позволит легко устанавливать расписание или изменять настройки, не вставая с кровати.

Важно не перепутать портативный кондиционер с климатизатором, который стоит дешевле, но работает по иному принципу. Такое устройство не содержит хладагента, а использует испарение воды и принцип вентилятора. Оно тоже неплохо охлаждает в жару, но не так эффективно.

Обзор лучших портативных кондиционеров 2025 года

Матрас с водяным охлаждением

Матрас с водяным охлаждением поможет заснуть в жару Фото: Aliexpress

Часто высокая температура в комнате мешает заснуть, а лежать под обычным кондиционером тоже некомфортно из-за движения холодного воздуха. В этом случае хорошим решением может стать наматрасник с водяным охлаждением. Технология довольно новая, а ее суть достаточно проста: специальный прибор, похожий на кондиционер, охлаждает воду с помощью воздуха, а затем подает ее в по трубкам резервуар на кровати. Постель становится прохладной и поглощает тепло, исходящее от тела, охлаждая его.

Существует много моделей, главное внимательно изучать их описание, ведь некоторые просто сделаны из специальных материалов, рассеивающих тепло, но не используют воду. Спустя несколько минут матрас все равно нагреется, и человеку снова станет жарко.

В Сети также советуют выбирать комфортный и не слишком толстый наматрасник. Большая толщина сделает постель гораздо выше, поэтому взбираться на нее станет сложнее. К тому же, они могут оказаться чересчур холодными.

На рынке сейчас представлены варианты с разными характеристиками и стоимостью (от 1400 грн), например, дешевые китайские и дорогие из США. Некоторые из них оснащены таймером для автоматического отключения, функцией подогрева, энергосберегающим режимом, дистанционным управлением через мобильное приложение. Тут нужно выбирать по своему бюджету и предпочтениям.

USB-вентилятор

Компактный USB-вентилятор спасет от жары где-угодно Фото: Скриншот

Порой громоздкие вентиляторы неудобно использовать, например, их трудно взять с собой в поездку или в офис, где не работает кондиционер. На выручку придут портативные вентиляторы, которые питаются от USB-портов. Их можно установить прямо на столе или возле кровати для охлаждения во время работы или перед сном.

Большим преимуществом такого устройства являются компактные размеры, позволяющие легко переносить из комнаты в комнату и даже класть в рюкзак. С другой стороны, из-за маленьких размеров и мощность у них меньше, чем у полноразмерных вентиляторов. Зато есть модели с функцией увлажнения воздуха, нужно просто налить воды в резервуар и нажать соответствующую кнопку — неплохо спасает от духоты в комнате.

Еще один плюс — меньшее потребление энергии. При необходимости, USB-вентилятор можно подключить к павербанку или ноутбуку и использовать где угодно. Особенно полезная особенность в периоды отключений света. Некоторые модели имеют встроенный аккумулятор, что делает их более автономными.

На Aliexpress USB-вентиляторы стоят от 200 грн. Стоит учитывать, что из-за войны модели со встроенными аккумуляторами будут доставлять дольше.

Ручной вентилятор

Ручной вентилятор охладит даже посреди улицы Фото: Скриншот

Разновидность USB-вентилятора, которая еще компактнее и часто дешевле. Такие модели имеют небольшие размеры, встроенный аккумулятор и ручку, которая позволяет удобно нести и пользоваться прибором даже на ходу. Мощность у ручных вентиляторов небольшая, поэтому не стоит ожидать значительной прохлады в самый солнцепек, однако даже небольшой обдув поможет справиться с жарой, чтобы не стало плохо, если рядом нет средства эффективнее.

Некоторые модели складываются, превращаясь из ручного вентилятора в настольный. Это очень полезно, когда хочется охладиться на рабочем месте, оставляя руки свободными.

Ручной вентилятор может превращаться в настольный Фото: Скриншот

Нашейный вентилятор

Пусть компактные вентиляторы можно переносить из комнаты в комнату, но неудобно все время держать их в руках. В этом случае поможет нашейный вентилятор. Как правило, такие устройства имеют два встроенных пропеллера, которые размещаются справа и слева от головы, обдувая лицо, и аккумулятор. Можно использовать и дома, и во время прогулки.

При выборе стоит обращать внимание на емкость батареи, чтобы охлаждение длилось как можно дольше. Еще один важный момент — материал. Пластик легче, но резина — удобнее, ведь может менять форму. Разброс цен на Aliexpress большой: примерно от 150 до 1500 грн.

Как использовать нашейный вентилятор

Ранее писали, как повысить эффективность кондиционера летом. Эксперты назвали три простых способа усилить охлаждение в комнате.