Как заставить кондиционер эффективно работать летом: три простых трюка (фото)

В теплые месяцы оконный кондиционер может помочь поддерживать комфортную обстановку в квартире. Однако иногда он не дует холодным воздухом. Почему это происходит, и что можно сделать, чтобы это исправить?

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Об этом пишет издание slashgear.com.

Проверьте термостат и фильтр

Первое, что нужно сделать — проверить настройки термостата и убедиться, что установленная температура не слишком высокая. Затем нужно убедиться, что воздушный фильтр кондиционера не засорен. Он обычно располагается рядом с внутренним блоком обработки воздуха и отвечает за улавливание пыли, грязи и других частиц. Когда кондиционер втягивает воздух из помещения, чтобы провести его через охлаждающий змеевик, фильтр обеспечивает поступление в блок только чистого воздуха, чтобы внутренние компоненты оставались чистыми и работали эффективно. Однако со временем фильтр может засориться, что может ограничить поток и помешать циркуляции холодного воздуха.

К счастью, очистку воздушного фильтра можно выполнить самостоятельно. Начните с выключения кондиционера и снятия передней панели, чтобы получить доступ к воздушному фильтру. Затем используйте ручной пылесос, чтобы избавиться от любой свободной пыли и мусора, затем промойте воздушный фильтр мыльной водой. Наконец, дайте фильтру полностью высохнуть, прежде чем устанавливать его обратно.

Фильтр кондиционера засорился Фото: Getty Images

Осмотрите задний блок и регулятор температуры

Как и воздушный фильтр, конденсаторный блок кондиционера, который расположен сзади, также может быть забит пылью и мусором. Это может не только помешать устройству работать эффективно, но и повлиять на его способность выдувать холодный воздух. Чтобы исправить это, можете попробовать очистить внешний корпус и конденсаторный змеевик.

Еще одна причина — проблема с вентилятором. Если кондиционер издает необычные звуки, такие как жужжание, следует осмотреть лопасти вентилятора и двигатель. Откройте корпус устройства, чтобы проверить, не ослаблен ли вентилятор и не погнут ли он. Пока вы этим занимаетесь, очистите лопасти вентилятора от пыли и грязи с помощью пылесоса. Если вентилятор вообще не работает при работающем кондиционере, вам может потребоваться заменить двигатель или ремень вентилятора.

Вы могли заметить, что ваш кондиционер автоматически отключается, когда температура в помещении достигает установленной на термостате температуры, а затем снова включается, когда температура снова повышается. Он делает это с помощью термистора, который обычно располагается за воздушным фильтром. Он контролирует воздух вокруг испарителя и подает сигнал системе о необходимости включения или выключения. Если термистор неисправен, его довольно просто заменить самостоятельно с помощью руководства пользователя и инструментов для обслуживания кондиционера.

Женщина включает кондиционер Фото: Getty Images

Проверьте панель управления, компрессор и уровень хладагента

Если все вышеперечисленные компоненты кондиционера в хорошем состоянии, то проблема может быть в панели управления. Она отвечает за отправку инструкций каждой части устройства, сообщая, когда и как работать. Аналогично, неисправный компрессор также может привести к неисправности кондиционера. Хотя технически возможно устранить проблемы с панелью управления и компрессором самостоятельно, это гораздо сложнее, чем чистить воздушный фильтр или лопасти вентилятора. В таких случаях лучшим вариантом будет обратиться к техническому специалисту.

Оконный кондиционер также может не охлаждать из-за низкого уровня хладагента. Хладагент — это жидкость, которая протекает через змеевики и отводит тепло из воздуха. Если устройство постепенно перестало охлаждаться, это может указывать на утечку хладагента. В некоторых случаях можно заметить образование льда на конденсаторе. В этом случае лучше всего обратиться к техническому специалисту, который может осмотреть устройство на предмет утечек и выполнить ремонт.

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