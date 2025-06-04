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Діджитал

Як змусити кондиціонер ефективно працювати влітку: три простих трюки (фото)

кондиціонер
Фото: Getty Images | Домашній кондиціонер (ілюстративне фото)

У теплі місяці віконний кондиціонер може допомогти підтримувати комфортну обстановку у квартирі. Однак іноді він не дме холодним повітрям. Чому це відбувається, і що можна зробити, щоб це виправити?

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Про це пише видання slashgear.com.

Перевірте термостат і фільтр

Перше, що потрібно зробити — перевірити налаштування термостата і переконатися, що встановлена температура не надто висока. Потім потрібно переконатися, що повітряний фільтр кондиціонера не засмічений. Він зазвичай розташовується поруч із внутрішнім блоком обробки повітря і відповідає за вловлювання пилу, бруду та інших частинок. Коли кондиціонер втягує повітря з приміщення, щоб провести його через охолоджувальний змійовик, фільтр забезпечує надходження в блок тільки чистого повітря, щоб внутрішні компоненти залишалися чистими і працювали ефективно. Однак з часом фільтр може засмітитися, що може обмежити потік і перешкодити циркуляції холодного повітря.

На щастя, очищення повітряного фільтра можна виконати самостійно. Почніть з вимкнення кондиціонера і зняття передньої панелі, щоб отримати доступ до повітряного фільтра. Потім використовуйте ручний пилосос, щоб позбутися будь-якого вільного пилу і сміття, потім промийте повітряний фільтр мильною водою. Нарешті, дайте фільтру повністю висохнути, перш ніж встановлювати його назад.

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Фільтр кондиціонера засмітився
Фото: Getty Images

Огляньте задній блок і регулятор температури

Як і повітряний фільтр, конденсаторний блок кондиціонера, який розташований позаду, також може бути забитий пилом і сміттям. Це може не тільки перешкодити пристрою працювати ефективно, а й вплинути на його здатність видувати холодне повітря. Щоб виправити це, можете спробувати очистити зовнішній корпус і конденсаторний змійовик.

Ще одна причина — проблема з вентилятором. Якщо кондиціонер видає незвичайні звуки, як-от дзижчання, слід оглянути лопаті вентилятора і двигун. Відкрийте корпус пристрою, щоб перевірити, чи не ослаблений вентилятор і чи не погнутий він. Поки ви цим займаєтеся, очистіть лопаті вентилятора від пилу і бруду за допомогою пилососа. Якщо вентилятор взагалі не працює при працюючому кондиціонері, вам може знадобитися замінити двигун або ремінь вентилятора.

Ви могли помітити, що ваш кондиціонер автоматично вимикається, коли температура в приміщенні досягає встановленої на термостаті температури, а потім знову вмикається, коли температура знову підвищується. Він робить це за допомогою термістора, який зазвичай розташовується за повітряним фільтром. Він контролює повітря навколо випарника і подає сигнал системі про необхідність увімкнення або вимкнення. Якщо термістор несправний, його досить просто замінити самостійно за допомогою керівництва користувача та інструментів для обслуговування кондиціонера.

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Жінка вмикає кондиціонер
Фото: Getty Images

Перевірте панель управління, компресор і рівень холодоагенту

Якщо всі перераховані вище компоненти кондиціонера в хорошому стані, то проблема може бути в панелі управління. Вона відповідає за надсилання інструкцій кожній частині пристрою, повідомляючи, коли і як працювати. Аналогічно, несправний компресор також може призвести до несправності кондиціонера. Хоча технічно можливо усунути проблеми з панеллю керування і компресором самостійно, це набагато складніше, ніж чистити повітряний фільтр або лопаті вентилятора. У таких випадках найкращим варіантом буде звернутися до технічного фахівця.

Віконний кондиціонер також може не охолоджувати через низький рівень холодоагенту. Холодоагент — це рідина, яка протікає через змійовики і відводить тепло з повітря. Якщо пристрій поступово перестав охолоджуватися, це може вказувати на витік холодоагенту. У деяких випадках можна помітити утворення льоду на конденсаторі. У цьому разі найкраще звернутися до технічного фахівця, який може оглянути пристрій на предмет витоків і виконати ремонт.

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