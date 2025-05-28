Топ 5 дешевих кондиціонерів, які можна купити в Україні від 5 тис. грн (фото)

Цього літа синоптики прогнозують досить спекотну погоду. У червні сильної спеки ще не очікують, але обіцяють грози та зливи. І поки температура не піднялася радикально, в українців є час запастися кондиціонером.

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Про це пише Фокус.

Зазначимо, що купити кондиціонер можна в цілком бюджетному сегменті — від 5 до 10 тис. грн. Розберемо п'ятірку найдоступніших кондиціонерів.

TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO

Це зовнішній блок кондиціонера, ціна стартує від 5 тис. грн. Додатково йде подвійна дренажна конструкція (за бажанням дренаж приєднується зліва чи справа).

Кондиціонер TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO Free Match FMA-27I3HD/DVO Фото: Фото из открытых источников

Є покриття Blue Fin — захист від корозії. На вибір є вісім режимів спрямування потоку повітря вгору і вниз: 5 режимів зафіксованого положення і 3 режими гойдання.

Тип: Зовнішній блок кондиціонера

Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: 3

Площа приміщення, м²: 79

Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 2,633/2,123

Потужність охолодження, кВт: 7,9

Потужність обігріву, кВт: 7,96

Максимальна довжина магістралі, м: 45

Максимальний перепад висот між блоками, м: 10

Тип холодоагенту (к-ть, г): R -32 (1600).

OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)

Внутрішній блок, ціна — починаючи від 7 тис. грн.

Кондиціонер OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I) Фото: Фото из открытых источников

Є захист від корозії — спеціальне покриття GOLDEN FLASH. Дисплей Enigma Lights вбудований у корпус передньої панелі і його не видно у вимкненому режимі, а в нічний час доби не випромінює світло і не створює дискомфорту. Є пульт дистанційного керування з режимом реального часу і підсвічуванням.

Тип: Внутрішній блок кондиціонера

Монтаж: настінний

Площа приміщення, м²: 20

Потужність охолодження, кВт: 2,1

Потужність обігріву, кВт: 2,5

Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 26/39

Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 270х795х210

Тип холодоагенту (к-ть, г): R32.

Digital DAC-09T6

Спліт-система, ціна — від 7 600 грн.

Кондиціонер Digital DAC 09T6 Фото: Фото из открытых источников

Призначена для настінного монтажу, для площі в 20 м². Є пульт дистанційного керування, стандартний повітряний фільтр, електронний дисплей прихованого типу, турборежим, енергозберігаючий режим, система антиобледеніння.

Тип: Спліт-система

Монтаж: настінний

Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт:1

Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER: 3,22

Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP: 3,62

Площа приміщення, м²: 20

Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,82/0,77

Потужність охолодження, кВт: 2,64

Потужність обігріву, кВт: 2,8

Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 25/35

Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 255х698х190

Розміри зовнішнього блока (ВхШхГ), мм: 507 х 654 х 276

Максимальна довжина магістралі, м: 15

Максимальний перепад висот між блоками, м: 5

Тип холодоагенту (к-ть, г): R410a (510г).

Zanussi ZACS-07HPR/A18/N1

Теж спліт-система, ціна — від 9 тис. грн.

Кондиціонер Zanussi ZACS 07HPR/A18/N1 Фото: Фото из открытых источников

Є 24-годинний програмований таймер, пульт дистанційного керування, HD-фільтр високої щільності, прихований LED-дисплей, функція I Feel, самодіагностика.

Тип: Спліт-система

Монтаж: настінний

Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: 1

Площа приміщення, м²: 20

Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,65/0,61

Потужність охолодження, кВт: 2,1

Потужність обігріву, кВт: 2,2

Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 24

Технічні характеристики

Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 285x700x188

Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: 421x663x254

Максимальна довжина магістралі, м: 15

Тип холодоагенту (к-ть, г): R-410A.

Адлер AD 7924

Мобільний кондиціонер, ціна — від 10 тис. грн.

Кондиціонер Adler AD 7924 Фото: Фото из открытых источников

Працює в режимі охолодження, нічному режимі, режимі осушення повітря. Є пульт, таймер, дисплей внутрішнього блоку.

Тип: Мобільний кондиціонер

Монтаж: мобільний

Площа приміщення, м²: 20

Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,575

Потужність охолодження, кВт: 1,5

Маркування:5

Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 63

Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 640х310х310

Тип холодоагенту (к-ть, г): R290.

Раніше Фокус писав, що за результатами тестування найкращими кондиціонерами 2025 року визнали 7 моделей. Зокрема, в бюджетному сегменті переміг Frigidaire FFRA051WAE.