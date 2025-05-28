Топ 5 дешевих кондиціонерів, які можна купити в Україні від 5 тис. грн (фото)
Цього літа синоптики прогнозують досить спекотну погоду. У червні сильної спеки ще не очікують, але обіцяють грози та зливи. І поки температура не піднялася радикально, в українців є час запастися кондиціонером.
Про це пише Фокус.
Зазначимо, що купити кондиціонер можна в цілком бюджетному сегменті — від 5 до 10 тис. грн. Розберемо п'ятірку найдоступніших кондиціонерів.
TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO
Це зовнішній блок кондиціонера, ціна стартує від 5 тис. грн. Додатково йде подвійна дренажна конструкція (за бажанням дренаж приєднується зліва чи справа).
Є покриття Blue Fin — захист від корозії. На вибір є вісім режимів спрямування потоку повітря вгору і вниз: 5 режимів зафіксованого положення і 3 режими гойдання.
- Тип: Зовнішній блок кондиціонера
- Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: 3
- Площа приміщення, м²: 79
- Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 2,633/2,123
- Потужність охолодження, кВт: 7,9
- Потужність обігріву, кВт: 7,96
- Максимальна довжина магістралі, м: 45
- Максимальний перепад висот між блоками, м: 10
- Тип холодоагенту (к-ть, г): R -32 (1600).
OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)
Внутрішній блок, ціна — починаючи від 7 тис. грн.
Є захист від корозії — спеціальне покриття GOLDEN FLASH. Дисплей Enigma Lights вбудований у корпус передньої панелі і його не видно у вимкненому режимі, а в нічний час доби не випромінює світло і не створює дискомфорту. Є пульт дистанційного керування з режимом реального часу і підсвічуванням.
- Тип: Внутрішній блок кондиціонера
- Монтаж: настінний
- Площа приміщення, м²: 20
- Потужність охолодження, кВт: 2,1
- Потужність обігріву, кВт: 2,5
- Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 26/39
- Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 270х795х210
- Тип холодоагенту (к-ть, г): R32.
Digital DAC-09T6
Спліт-система, ціна — від 7 600 грн.
Призначена для настінного монтажу, для площі в 20 м². Є пульт дистанційного керування, стандартний повітряний фільтр, електронний дисплей прихованого типу, турборежим, енергозберігаючий режим, система антиобледеніння.
- Тип: Спліт-система
- Монтаж: настінний
- Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт:1
- Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER: 3,22
- Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP: 3,62
- Площа приміщення, м²: 20
- Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,82/0,77
- Потужність охолодження, кВт: 2,64
- Потужність обігріву, кВт: 2,8
- Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 25/35
- Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 255х698х190
- Розміри зовнішнього блока (ВхШхГ), мм: 507 х 654 х 276
- Максимальна довжина магістралі, м: 15
- Максимальний перепад висот між блоками, м: 5
- Тип холодоагенту (к-ть, г): R410a (510г).
Zanussi ZACS-07HPR/A18/N1
Теж спліт-система, ціна — від 9 тис. грн.
Є 24-годинний програмований таймер, пульт дистанційного керування, HD-фільтр високої щільності, прихований LED-дисплей, функція I Feel, самодіагностика.
- Тип: Спліт-система
- Монтаж: настінний
- Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: 1
- Площа приміщення, м²: 20
- Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,65/0,61
- Потужність охолодження, кВт: 2,1
- Потужність обігріву, кВт: 2,2
- Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 24
- Технічні характеристики
- Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 285x700x188
- Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: 421x663x254
- Максимальна довжина магістралі, м: 15
- Тип холодоагенту (к-ть, г): R-410A.
Адлер AD 7924
Мобільний кондиціонер, ціна — від 10 тис. грн.
Працює в режимі охолодження, нічному режимі, режимі осушення повітря. Є пульт, таймер, дисплей внутрішнього блоку.
- Тип: Мобільний кондиціонер
- Монтаж: мобільний
- Площа приміщення, м²: 20
- Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,575
- Потужність охолодження, кВт: 1,5
- Маркування:5
- Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 63
- Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 640х310х310
- Тип холодоагенту (к-ть, г): R290.
Раніше Фокус писав, що за результатами тестуваннянайкращими кондиціонерами 2025 рокувизнали 7 моделей. Зокрема, в бюджетному сегменті переміг Frigidaire FFRA051WAE.
Також стало відомо, що так званівідходи кондиціонерівможуть виробляти електроенергію. Щоправда, для цього знадобляться вертикальні вітряні генератори.