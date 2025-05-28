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Діджитал

Топ 5 дешевих кондиціонерів, які можна купити в Україні від 5 тис. грн (фото)

бюджетний кондиціонер
Фото: Freepik | Кондиціонер з пультом управління (ілюстративне фото)

Цього літа синоптики прогнозують досить спекотну погоду. У червні сильної спеки ще не очікують, але обіцяють грози та зливи. І поки температура не піднялася радикально, в українців є час запастися кондиціонером.

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Про це пише Фокус.

Зазначимо, що купити кондиціонер можна в цілком бюджетному сегменті — від 5 до 10 тис. грн. Розберемо п'ятірку найдоступніших кондиціонерів.

TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO

Це зовнішній блок кондиціонера, ціна стартує від 5 тис. грн. Додатково йде подвійна дренажна конструкція (за бажанням дренаж приєднується зліва чи справа).

бюджетний кондиціонер Fullscreen
Кондиціонер TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO Free Match FMA-27I3HD/DVO
Фото: Фото из открытых источников

Є покриття Blue Fin — захист від корозії. На вибір є вісім режимів спрямування потоку повітря вгору і вниз: 5 режимів зафіксованого положення і 3 режими гойдання.

  • Тип: Зовнішній блок кондиціонера
  • Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: 3
  • Площа приміщення, м²: 79
  • Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 2,633/2,123
  • Потужність охолодження, кВт: 7,9
  • Потужність обігріву, кВт: 7,96
  • Максимальна довжина магістралі, м: 45
  • Максимальний перепад висот між блоками, м: 10
  • Тип холодоагенту (к-ть, г): R -32 (1600).

OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)

Внутрішній блок, ціна — починаючи від 7 тис. грн.

бюджетний кондиціонер Fullscreen
Кондиціонер OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)
Фото: Фото из открытых источников

Є захист від корозії — спеціальне покриття GOLDEN FLASH. Дисплей Enigma Lights вбудований у корпус передньої панелі і його не видно у вимкненому режимі, а в нічний час доби не випромінює світло і не створює дискомфорту. Є пульт дистанційного керування з режимом реального часу і підсвічуванням.

  • Тип: Внутрішній блок кондиціонера
  • Монтаж: настінний
  • Площа приміщення, м²: 20
  • Потужність охолодження, кВт: 2,1
  • Потужність обігріву, кВт: 2,5
  • Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 26/39
  • Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 270х795х210
  • Тип холодоагенту (к-ть, г): R32.

Digital DAC-09T6

Спліт-система, ціна — від 7 600 грн.

бюджетний кондиціонер Fullscreen
Кондиціонер Digital DAC 09T6
Фото: Фото из открытых источников

Призначена для настінного монтажу, для площі в 20 м². Є пульт дистанційного керування, стандартний повітряний фільтр, електронний дисплей прихованого типу, турборежим, енергозберігаючий режим, система антиобледеніння.

  • Тип: Спліт-система
  • Монтаж: настінний
  • Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт:1
  • Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER: 3,22
  • Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP: 3,62
  • Площа приміщення, м²: 20
  • Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,82/0,77
  • Потужність охолодження, кВт: 2,64
  • Потужність обігріву, кВт: 2,8
  • Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 25/35
  • Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 255х698х190
  • Розміри зовнішнього блока (ВхШхГ), мм: 507 х 654 х 276
  • Максимальна довжина магістралі, м: 15
  • Максимальний перепад висот між блоками, м: 5
  • Тип холодоагенту (к-ть, г): R410a (510г).

Zanussi ZACS-07HPR/A18/N1

Теж спліт-система, ціна — від 9 тис. грн.

бюджетний кондиціонер Fullscreen
Кондиціонер Zanussi ZACS 07HPR/A18/N1
Фото: Фото из открытых источников

Є 24-годинний програмований таймер, пульт дистанційного керування, HD-фільтр високої щільності, прихований LED-дисплей, функція I Feel, самодіагностика.

  • Тип: Спліт-система
  • Монтаж: настінний
  • Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: 1
  • Площа приміщення, м²: 20
  • Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,65/0,61
  • Потужність охолодження, кВт: 2,1
  • Потужність обігріву, кВт: 2,2
  • Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 24
  • Технічні характеристики
  • Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 285x700x188
  • Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: 421x663x254
  • Максимальна довжина магістралі, м: 15
  • Тип холодоагенту (к-ть, г): R-410A.

Адлер AD 7924

Мобільний кондиціонер, ціна — від 10 тис. грн.

бюджетний кондиціонер Fullscreen
Кондиціонер Adler AD 7924
Фото: Фото из открытых источников

Працює в режимі охолодження, нічному режимі, режимі осушення повітря. Є пульт, таймер, дисплей внутрішнього блоку.

  • Тип: Мобільний кондиціонер
  • Монтаж: мобільний
  • Площа приміщення, м²: 20
  • Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт: 0,575
  • Потужність охолодження, кВт: 1,5
  • Маркування:5
  • Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: 63
  • Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: 640х310х310
  • Тип холодоагенту (к-ть, г): R290.

Раніше Фокус писав, що за результатами тестуваннянайкращими кондиціонерами 2025 рокувизнали 7 моделей. Зокрема, в бюджетному сегменті переміг Frigidaire FFRA051WAE.

Також стало відомо, що так званівідходи кондиціонерівможуть виробляти електроенергію. Щоправда, для цього знадобляться вертикальні вітряні генератори.