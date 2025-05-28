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Диджитал

Топ-5 дешевых кондиционеров, которые можно купить в Украине от 5 тыс. грн (фото)

бюджетный кондиционер
Фото: Freepik | Кондиционер с пультом управления (иллюстративное фото)

Этим летом синоптики прогнозируют достаточно жаркую погоду. В июне сильной жары еще не ожидают, но обещают грозы и ливни. И пока температура не поднялась радикально, у украинцев есть время запастись кондиционером.

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Об этом пишет Фокус.

Отметим, что купить кондиционер можно во вполне бюджетном сегменте – от 5 до 10 тыс. грн. Разберем пятерку самых доступных кондиционеров.

TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO

Это наружный блок кондиционера, цена стартует от 5 тыс. грн. Дополнительно идет двойная дренажная конструкция (по желанию дренаж присоединяется слева или справа).

бюджетный кондиционер Fullscreen
Кондиционер TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO
Фото: Фото из открытых источников

Есть покрытие Blue Fin – защита от коррозии. На выбор есть восемь режимов направления потока воздуха вверх и вниз: 5 режимов зафиксированного положения и 3 режима качания.

  • Тип: Наружный блок кондиционера
  • Максимальное количество внутренних блоков, шт: 3
  • Площадь помещения, м²: 79
  • Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 2,633/2,123
  • Мощность охлаждения, кВт: 7,9
  • Мощность обогрева, кВт: 7,96
  • Максимальная длина магистрали, м: 45
  • Максимальный перепад высот между блоками, м: 10
  • Тип хладагента (к-во, г): R -32 (1600).

OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)

Внутренний блок, цена – начиная от 7 тыс. грн.

бюджетный кондиционер Fullscreen
Кондиционер OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)
Фото: Фото из открытых источников

Есть защита от коррозии – специальное покрытие GOLDEN FLASH. Дисплей Enigma Lights встроен в корпус передней панели и не виден в отключенном режиме, а в ночное время суток не излучает свет и не создает дискомфорта. Есть пульт дистанционного управления с режимом реального времени и подсветкой.

  • Тип: Внутренний блок кондиционера
  • Монтаж: настенный
  • Площадь помещения, м²: 20
  • Мощность охлаждения, кВт: 2,1
  • Мощность обогрева, кВт: 2,5
  • Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 26/39
  • Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 270х795х210
  • Тип хладагента (к-во, г): R32.

Digital DAC-09T6

Сплит-система, цена – от 7 600 грн.

бюджетный кондиционер Fullscreen
Кондиционер Digital DAC 09T6
Фото: Фото из открытых источников

Предназначена для настенного монтажа, для площади в 20 м². Есть пульт дистанционного управления, стандартный воздушный фильтр, электронный дисплей скрытого типа, турборежим, энергосберегающий режим, система антиобледенения.

  • Тип: Сплит-система
  • Монтаж: настенный
  • Максимальное количество внутренних блоков, шт:1
  • Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER:3,22
  • Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: 3,62
  • Площадь помещения, м²: 20
  • Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,82/0,77
  • Мощность охлаждения, кВт: 2,64
  • Мощность обогрева, кВт: 2,8
  • Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 25/35
  • Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 255х698х190
  • Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: 507 х 654 х 276
  • Максимальная длина магистрали, м: 15
  • Максимальный перепад высот между блоками, м: 5
  • Тип хладагента (к-во, г): R410a (510г).

Zanussi ZACS-07HPR/A18/N1

Тоже сплит-система, цена – от 9 тыс. грн.

бюджетный кондиционер Fullscreen
Кондиционер Zanussi ZACS 07HPR/A18/N1
Фото: Фото из открытых источников

Есть 24-часовой программируемый) таймер, пульт дистанционного управления, HD-фильтр высокой плотности, скрытый LED-дисплей, функция I Feel, самодиагностика.

  • Тип: Сплит-система
  • Монтаж: настенный
  • Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1
  • Площадь помещения, м²: 20
  • Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,65/0,61
  • Мощность охлаждения, кВт: 2,1
  • Мощность обогрева, кВт: 2,2
  • Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 24
  • Технические характеристики
  • Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 285x700x188
  • Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: 421x663x254
  • Максимальная длина магистрали, м: 15
  • Тип хладагента (к-во, г): R-410A.

Adler AD 7924

Мобильный кондиционер, цена – от 10 тыс. грн.

бюджетный кондиционер Fullscreen
Кондиционер Adler AD 7924
Фото: Фото из открытых источников

Работает в режиме охлаждения, ночном режиме, режиме осушения воздуха. Есть пульт, таймер, дисплей внутреннего блока.

  • Тип: Мобильный кондиционер
  • Монтаж: мобильный
  • Площадь помещения, м²: 20
  • Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,575
  • Мощность охлаждения, кВт: 1,5
  • Маркировка:5
  • Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 63
  • Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 640х310х310
  • Тип хладагента (к-во, г): R290.

Ранее Фокус писал, что по результатам тестирования лучшими кондиционерами 2025 года признали 7 моделей. В частности, в бюджетном сегменте победил Frigidaire FFRA051WAE.

Также стало известно, что так называемые отходы кондиционеров могут производить электроэнергию. Правда, для этого понадобятся вертикальные ветряные генераторы.