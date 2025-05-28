Топ-5 дешевых кондиционеров, которые можно купить в Украине от 5 тыс. грн (фото)
Этим летом синоптики прогнозируют достаточно жаркую погоду. В июне сильной жары еще не ожидают, но обещают грозы и ливни. И пока температура не поднялась радикально, у украинцев есть время запастись кондиционером.
Об этом пишет Фокус.
Отметим, что купить кондиционер можно во вполне бюджетном сегменте – от 5 до 10 тыс. грн. Разберем пятерку самых доступных кондиционеров.
TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO
Это наружный блок кондиционера, цена стартует от 5 тыс. грн. Дополнительно идет двойная дренажная конструкция (по желанию дренаж присоединяется слева или справа).
Есть покрытие Blue Fin – защита от коррозии. На выбор есть восемь режимов направления потока воздуха вверх и вниз: 5 режимов зафиксированного положения и 3 режима качания.
- Тип: Наружный блок кондиционера
- Максимальное количество внутренних блоков, шт: 3
- Площадь помещения, м²: 79
- Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 2,633/2,123
- Мощность охлаждения, кВт: 7,9
- Мощность обогрева, кВт: 7,96
- Максимальная длина магистрали, м: 45
- Максимальный перепад высот между блоками, м: 10
- Тип хладагента (к-во, г): R -32 (1600).
OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)
Внутренний блок, цена – начиная от 7 тыс. грн.
Есть защита от коррозии – специальное покрытие GOLDEN FLASH. Дисплей Enigma Lights встроен в корпус передней панели и не виден в отключенном режиме, а в ночное время суток не излучает свет и не создает дискомфорта. Есть пульт дистанционного управления с режимом реального времени и подсветкой.
- Тип: Внутренний блок кондиционера
- Монтаж: настенный
- Площадь помещения, м²: 20
- Мощность охлаждения, кВт: 2,1
- Мощность обогрева, кВт: 2,5
- Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 26/39
- Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 270х795х210
- Тип хладагента (к-во, г): R32.
Digital DAC-09T6
Сплит-система, цена – от 7 600 грн.
Предназначена для настенного монтажа, для площади в 20 м². Есть пульт дистанционного управления, стандартный воздушный фильтр, электронный дисплей скрытого типа, турборежим, энергосберегающий режим, система антиобледенения.
- Тип: Сплит-система
- Монтаж: настенный
- Максимальное количество внутренних блоков, шт:1
- Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER:3,22
- Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: 3,62
- Площадь помещения, м²: 20
- Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,82/0,77
- Мощность охлаждения, кВт: 2,64
- Мощность обогрева, кВт: 2,8
- Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 25/35
- Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 255х698х190
- Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: 507 х 654 х 276
- Максимальная длина магистрали, м: 15
- Максимальный перепад высот между блоками, м: 5
- Тип хладагента (к-во, г): R410a (510г).
Zanussi ZACS-07HPR/A18/N1
Тоже сплит-система, цена – от 9 тыс. грн.
Есть 24-часовой программируемый) таймер, пульт дистанционного управления, HD-фильтр высокой плотности, скрытый LED-дисплей, функция I Feel, самодиагностика.
- Тип: Сплит-система
- Монтаж: настенный
- Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1
- Площадь помещения, м²: 20
- Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,65/0,61
- Мощность охлаждения, кВт: 2,1
- Мощность обогрева, кВт: 2,2
- Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 24
- Технические характеристики
- Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 285x700x188
- Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: 421x663x254
- Максимальная длина магистрали, м: 15
- Тип хладагента (к-во, г): R-410A.
Adler AD 7924
Мобильный кондиционер, цена – от 10 тыс. грн.
Работает в режиме охлаждения, ночном режиме, режиме осушения воздуха. Есть пульт, таймер, дисплей внутреннего блока.
- Тип: Мобильный кондиционер
- Монтаж: мобильный
- Площадь помещения, м²: 20
- Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,575
- Мощность охлаждения, кВт: 1,5
- Маркировка:5
- Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 63
- Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 640х310х310
- Тип хладагента (к-во, г): R290.
Ранее Фокус писал, что по результатам тестирования лучшими кондиционерами 2025 года признали 7 моделей. В частности, в бюджетном сегменте победил Frigidaire FFRA051WAE.
Также стало известно, что так называемые отходы кондиционеров могут производить электроэнергию. Правда, для этого понадобятся вертикальные ветряные генераторы.