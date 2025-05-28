Топ-5 дешевых кондиционеров, которые можно купить в Украине от 5 тыс. грн (фото)

Этим летом синоптики прогнозируют достаточно жаркую погоду. В июне сильной жары еще не ожидают, но обещают грозы и ливни. И пока температура не поднялась радикально, у украинцев есть время запастись кондиционером.

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Об этом пишет Фокус.

Отметим, что купить кондиционер можно во вполне бюджетном сегменте – от 5 до 10 тыс. грн. Разберем пятерку самых доступных кондиционеров.

TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO

Это наружный блок кондиционера, цена стартует от 5 тыс. грн. Дополнительно идет двойная дренажная конструкция (по желанию дренаж присоединяется слева или справа).

Кондиционер TCL Free Match FMA-27I3HD/DVO Фото: Фото из открытых источников

Есть покрытие Blue Fin – защита от коррозии. На выбор есть восемь режимов направления потока воздуха вверх и вниз: 5 режимов зафиксированного положения и 3 режима качания.

Тип: Наружный блок кондиционера

Максимальное количество внутренних блоков, шт: 3

Площадь помещения, м²: 79

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 2,633/2,123

Мощность охлаждения, кВт: 7,9

Мощность обогрева, кВт: 7,96

Максимальная длина магистрали, м: 45

Максимальный перепад высот между блоками, м: 10

Тип хладагента (к-во, г): R -32 (1600).

OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I)

Внутренний блок, цена – начиная от 7 тыс. грн.

Кондиционер OLMO MULTI ZONE DELUXE OMS-07FRH2(I) Фото: Фото из открытых источников

Есть защита от коррозии – специальное покрытие GOLDEN FLASH. Дисплей Enigma Lights встроен в корпус передней панели и не виден в отключенном режиме, а в ночное время суток не излучает свет и не создает дискомфорта. Есть пульт дистанционного управления с режимом реального времени и подсветкой.

Тип: Внутренний блок кондиционера

Монтаж: настенный

Площадь помещения, м²: 20

Мощность охлаждения, кВт: 2,1

Мощность обогрева, кВт: 2,5

Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 26/39

Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 270х795х210

Тип хладагента (к-во, г): R32.

Digital DAC-09T6

Сплит-система, цена – от 7 600 грн.

Кондиционер Digital DAC 09T6 Фото: Фото из открытых источников

Предназначена для настенного монтажа, для площади в 20 м². Есть пульт дистанционного управления, стандартный воздушный фильтр, электронный дисплей скрытого типа, турборежим, энергосберегающий режим, система антиобледенения.

Тип: Сплит-система

Монтаж: настенный

Максимальное количество внутренних блоков, шт:1

Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER:3,22

Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: 3,62

Площадь помещения, м²: 20

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,82/0,77

Мощность охлаждения, кВт: 2,64

Мощность обогрева, кВт: 2,8

Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 25/35

Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 255х698х190

Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: 507 х 654 х 276

Максимальная длина магистрали, м: 15

Максимальный перепад высот между блоками, м: 5

Тип хладагента (к-во, г): R410a (510г).

Zanussi ZACS-07HPR/A18/N1

Тоже сплит-система, цена – от 9 тыс. грн.

Кондиционер Zanussi ZACS 07HPR/A18/N1 Фото: Фото из открытых источников

Есть 24-часовой программируемый) таймер, пульт дистанционного управления, HD-фильтр высокой плотности, скрытый LED-дисплей, функция I Feel, самодиагностика.

Тип: Сплит-система

Монтаж: настенный

Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1

Площадь помещения, м²: 20

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,65/0,61

Мощность охлаждения, кВт: 2,1

Мощность обогрева, кВт: 2,2

Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 24

Технические характеристики

Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 285x700x188

Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: 421x663x254

Максимальная длина магистрали, м: 15

Тип хладагента (к-во, г): R-410A.

Adler AD 7924

Мобильный кондиционер, цена – от 10 тыс. грн.

Кондиционер Adler AD 7924 Фото: Фото из открытых источников

Работает в режиме охлаждения, ночном режиме, режиме осушения воздуха. Есть пульт, таймер, дисплей внутреннего блока.

Тип: Мобильный кондиционер

Монтаж: мобильный

Площадь помещения, м²: 20

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: 0,575

Мощность охлаждения, кВт: 1,5

Маркировка:5

Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: 63

Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: 640х310х310

Тип хладагента (к-во, г): R290.

Ранее Фокус писал, что по результатам тестирования лучшими кондиционерами 2025 года признали 7 моделей. В частности, в бюджетном сегменте победил Frigidaire FFRA051WAE.

Также стало известно, что так называемые отходы кондиционеров могут производить электроэнергию. Правда, для этого понадобятся вертикальные ветряные генераторы.