Простой трюк заставит кондиционер работать еще эффективнее: что нужно сделать

Если кондиционер внезапно перестает подавать холодный воздух, стоит проверить его фильтр. Как это правильно сделать и заменить его на новый, рассказали эксперты.

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Об этом пишет cnet.com.

Как менять фильтр кондиционера

Единственный реальный способ узнать, что пора заменить фильтр кондиционера, — это проверять его время от времени. Для этого вытащите фильтр кондиционера и поднесите его к свету. Если вы не видите сквозь фильтр, значит, его пора заменить.

Фильтр может находиться в специальной нише обработки воздуха, обратном воздуховоде или в оконном блоке кондиционера.

Стоит выбрать правильный размер фильтра (размеры обычно указаны на его боковой стороне, — ред.).

Чтобы заменить фильтр, необходимо:

Отключить питание. Это гарантирует, что вы не коснетесь напряжения или что мусор не будет затянут в блок. Поэтому обязательно отключите питание на блоке, а также на автоматическом выключателе.

Извлечь старый фильтр. Просто вытащите его из гнезда, в котором он установлен. Обратите внимание на его состояние. Видно ли через него, когда вы подносите его к свету? Если нет, то определенно пора его заменить.

Вставьте новый фильтр. Чтобы сделать это правильно, убедитесь, что значок стрелки на рамке фильтра указывает от обратного воздуховода к механизму обработки воздуха.

Как часто нужно менять фильтр кондиционера

На упаковке многих фильтров HVAC указано, что ежемесячная проверка идеальна для сведения пыли и аллергенов к минимуму. В большинстве случаев эксперты сходятся во мнении, что фильтр нужно будет менять каждые 3 месяца или около того.

В зависимости от ряда факторов, таких как окружающая среда, время года, количество жителей дома, наличие или отсутствие домашних животных, может потребоваться замена чаще или реже, чем раз в месяц.

Тип воздушных фильтров

Некоторые фильтры рассчитаны на более длительный срок службы, чем другие, но все они имеют рейтинг минимальной эффективности (MERV). Чем выше число MERV, тем лучше качество фильтра, то есть он может эффективнее удерживать загрязняющие вещества или мусор и, следовательно, служить дольше.

Единственным недостатком выбора фильтра с высоким рейтингом MERV является то, что он может замедлить поток воздуха в кондиционере. Лучшие варианты фильтров будут иметь баланс между хорошим качеством и хорошим потоком воздуха, что обычно соответствует фильтру с рейтингом MERV от 6 до 8. Если у вас высокоэффективный блок кондиционирования воздуха, вы можете обойтись более высоким рейтингом MERV, но на всякий случай проверьте руководство пользователя.

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