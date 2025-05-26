Простий трюк змусить кондиціонер працювати ще ефективніше: що потрібно зробити

Якщо кондиціонер раптово перестає подавати холодне повітря, варто перевірити його фільтр. Як це правильно зробити і замінити його на новий, розповіли експерти.

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Про це пише cnet.com.

Як міняти фільтр кондиціонера

Єдиний реальний спосіб дізнатися, що настав час замінити фільтр кондиціонера, — це перевіряти його час від часу. Для цього витягніть фільтр кондиціонера і піднесіть його до світла. Якщо ви не бачите крізь фільтр, значить, його час замінити.

Фільтр може перебувати в спеціальній ніші обробки повітря, зворотному повітропроводі або у віконному блоці кондиціонера.

Варто вибрати правильний розмір фільтра (розміри зазвичай вказані на його бічній стороні, — ред.).

Щоб замінити фільтр, необхідно:

Вимкнути живлення. Це гарантує, що ви не торкнетеся напруги або що сміття не буде затягнуте в блок. Тому обов'язково вимкніть живлення на блоці, а також на автоматичному вимикачі.

Витягти старий фільтр. Просто витягніть його з гнізда, в якому він встановлений. Зверніть увагу на його стан. Чи видно через нього, коли ви підносите його до світла? Якщо ні, то настав час його замінити.

Вставте новий фільтр. Щоб зробити це правильно, переконайтеся, що значок стрілки на рамці фільтра вказує від зворотного повітропроводу до механізму обробки повітря.

Як часто потрібно міняти фільтр кондиціонера

На упаковці багатьох фільтрів HVAC зазначено, що щомісячна перевірка ідеальна для зведення пилу та алергенів до мінімуму. У більшості випадків експерти сходяться на думці, що фільтр потрібно буде міняти кожні 3 місяці або близько того.

Залежно від низки чинників, як-от навколишнє середовище, пора року, кількість мешканців будинку, наявність або відсутність домашніх тварин, може знадобитися заміна частіше або рідше, ніж раз на місяць.

Тип повітряних фільтрів

Деякі фільтри розраховані на більш тривалий термін служби, ніж інші, але всі вони мають рейтинг мінімальної ефективності (MERV). Що вище число MERV, то краща якість фільтра, тобто він може ефективніше утримувати забруднювальні речовини або сміття, а отже, служити довше.

Єдиним недоліком вибору фільтра з високим рейтингом MERV є те, що він може уповільнити потік повітря в кондиціонері. Найкращі варіанти фільтрів матимуть баланс між гарною якістю і хорошим потоком повітря, що зазвичай відповідає фільтру з рейтингом MERV від 6 до 8. Якщо у вас високоефективний блок кондиціонування повітря, ви можете обійтися вищим рейтингом MERV, але про всяк випадок перевірте посібник користувача.

Раніше ми писали, що названо 7 найкращих кондиціонерів 2025 року. У теплу пору року правильно обраний кондиціонер дає змогу зберігати комфортну температуру і низький рівень вологості в будинку.