Порятунок від літньої спеки: 5 недорогих пристроїв для охолодження в будинку і на вулиці (відео)

З кожним роком літо стає все спекотнішим і спекотнішим, тому завжди корисно мати під рукою засіб охолодження. Фокус розповість про пристрої, які допоможуть впоратися зі спекою, крім звичайних кондиціонерів і вентиляторів на ніжках.

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Портативний кондиціонер

Переносні кондиціонери підходять для приміщень, в яких не можна розмістити віконні або зовнішні системи, для орендованих квартир з обмеженими можливостями охолодження і для підтримки комфорту під час екстремальної спеки. Вартість в Україні починається від 11 000 грн.

Під час купівлі слід дізнатися розмір кімнати, де стоятиме прилад, і порівняти її із заявленою площею, на яку він розрахований. Модель із недостатньою потужністю може не охолоджувати кімнату так, як потрібно, тоді як вибір моделі з невиправдано високою потужністю може призвести до збільшення витрат на електроенергію, до того ж вони більш галасливі.

Портативний кондиціонер Friedrich ZoneAire Inverter Portable Air Conditioner Фото: FBI

Портативні кондиціонери зазвичай постачаються з віконним слайдером, довгим регульованим шматком пластику, який вставляється в отвір вікна. До нього під'єднується шланг, що виводить гаряче повітря з пристрою назовні. Потрібно виміряти вікно перед покупкою кондиціонера і переконатися, що слайдер підійде.

Якщо бюджет дає змогу, варто придивитися до моделей з підтримкою WiFi, щоб керувати кондиціонером з телефону. Це дасть змогу легко встановлювати розклад або змінювати налаштування, не встаючи з ліжка.

Важливо не переплутати портативний кондиціонер із кліматизатором, який коштує дешевше, але працює за іншим принципом. Такий пристрій не містить холодоагенту, а використовує випаровування води і принцип вентилятора. Він теж непогано охолоджує у спеку, але не так ефективно.

Огляд найкращих портативних кондиціонерів 2025 року

Матрац із водяним охолодженням

Матрац із водяним охолодженням допоможе заснути у спеку Фото: Aliexpress

Часто висока температура в кімнаті заважає заснути, а лежати під звичайним кондиціонером теж некомфортно через рух холодного повітря. У цьому разі гарним рішенням може стати наматрацник із водяним охолодженням. Технологія доволі нова, а її суть доволі проста: спеціальний прилад, схожий на кондиціонер, охолоджує воду за допомогою повітря, а потім подає її в по трубках резервуар на ліжку. Постіль стає прохолодною і поглинає тепло, що виходить від тіла, охолоджуючи його.

Існує багато моделей, головне уважно вивчати їхній опис, адже деякі просто зроблені зі спеціальних матеріалів, що розсіюють тепло, але не використовують воду. Через кілька хвилин матрац все одно нагріється, і людині знову стане жарко.

У Мережі також радять обирати комфортний і не надто товстий наматрацник. Велика товщина зробить постіль набагато вищою, тому підійматися на неї стане складніше. До того ж, вони можуть виявитися надто холодними.

На ринку зараз представлені варіанти з різними характеристиками і вартістю (від 1400 грн), наприклад, дешеві китайські та дорогі зі США. Деякі з них оснащені таймером для автоматичного вимкнення, функцією підігріву, енергоощадним режимом, дистанційним керуванням через мобільний додаток. Тут потрібно вибирати за своїм бюджетом і уподобаннями.

USB-вентилятор

Компактний USB-вентилятор врятує від спеки будь-де Фото: Скриншот

Часом громіздкі вентилятори незручно використовувати, наприклад, їх важко взяти з собою в поїздку або в офіс, де не працює кондиціонер. На виручку прийдуть портативні вентилятори, які живляться від USB-портів. Їх можна встановити просто на столі або біля ліжка для охолодження під час роботи або перед сном.

Великою перевагою такого пристрою є компактні розміри, що дають змогу легко переносити з кімнати в кімнату і навіть класти в рюкзак. З іншого боку, через маленькі розміри і потужність у них менша, ніж у повнорозмірних вентиляторів. Зате є моделі з функцією зволоження повітря, потрібно просто налити води в резервуар і натиснути відповідну кнопку — непогано рятує від задухи в кімнаті.

Ще один плюс — менше споживання енергії. За необхідності, USB-вентилятор можна під'єднати до павербанка або ноутбука і використовувати де завгодно. Особливо корисна особливість у періоди відключень світла. Деякі моделі мають вбудований акумулятор, що робить їх більш автономними.

На Aliexpress USB-вентилятори коштують від 200 грн. Варто враховувати, що через війну моделі з вбудованими акумуляторами доставлятимуть довше.

Ручний вентилятор

Ручний вентилятор охолодить навіть посеред вулиці Фото: Скриншот

Різновид USB-вентилятора, який ще компактніший і часто дешевший. Такі моделі мають невеликі розміри, вбудований акумулятор і ручку, яка дає змогу зручно нести і користуватися приладом навіть на ходу. Потужність у ручних вентиляторів невелика, тож не варто очікувати на значну прохолоду в найспекотніший пригрів, проте навіть невеликий обдув допоможе впоратися зі спекою, щоб не стало погано, якщо поруч немає ефективнішого засобу.

Деякі моделі складаються, перетворюючись із ручного вентилятора на настільний. Це дуже корисно, коли хочеться охолодитися на робочому місці, залишаючи руки вільними.

Ручний вентилятор може перетворюватися на настільний Фото: Скриншот

Нашийний вентилятор

Нехай компактні вентилятори можна переносити з кімнати в кімнату, але незручно весь час тримати їх у руках. У цьому випадку допоможе нашийний вентилятор. Зазвичай такі пристрої мають два вбудовані пропелери, які розміщуються праворуч і ліворуч від голови, обдуваючи обличчя, та акумулятор. Можна використовувати і вдома, і під час прогулянки.

Під час вибору варто звертати увагу на ємність батареї, щоб охолодження тривало якомога довше. Ще один важливий момент — матеріал. Пластик легший, але гума — зручніша, адже може змінювати форму. Розкид цін на Aliexpress великий: приблизно від 150 до 1500 грн.

Як використовувати нашийний вентилятор

Раніше писали, як підвищити ефективність кондиціонера влітку. Експерти назвали три простих способи посилити охолодження в кімнаті.