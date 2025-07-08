Не використовуйте ці гаджети у спеку в жодному разі: експерти пояснюють причини

Влітку ми готові на все, щоб зберегти прохолоду вдома. У справу йдуть світловідбивні жалюзі, спеціальні матраци з охолодженням — а про найпростіший трюк при цьому люди часто забувають.

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Важливий момент, який обов'язково слід враховувати, — це використання побутової техніки, пише tomsguide.com. Є гаджети, від яких у спеку краще взагалі відмовитися, — адже що більше приладів працює, то більше тепла виділяється.

Духовка

Літо взагалі не сезон для гарячих страв — і можна тимчасово відмовитися від тривалого приготування їжі в духовці, а натомість перейти на більш швидке меню або оцінити вуличну їжу на грилі, якої влітку особливо багато.

Як варіант можна попередньо заморожувати їжу і потім розігрівати її партіями, не вмикаючи духовку занадто довго.

Посудомийна машина

Навіть найпросунутіша модель виділятиме тепла набагато більше, ніж під час миття посуду вручну.

Але якщо ви все-таки не хочете возитися з брудним посудом, то запускайте цикл посудомийної машини в більш прохолодний час — рано вранці або пізно ввечері. Багато посудомийних машин пропонують опції таймера, тож їх можна налаштувати на запуск у той період, коли температура буде найнижчою.

Пральна машина

Тут історія така сама, як із посудомийною машиною: "пральну машину" можна запрограмувати на увімкнення в більш прохолодний час доби, який вважається непіковим, і заразом заощадити і на рахунках за електрику.

Якщо речі не сильно забруднені, можна і зменшити температуру під час прання.

Сушарка для білизни

Про цей пристрій краще взагалі забути на час спеки: адже його робота полягає у видаленні вологи з мокрої білизни за допомогою тепла, а це тепло підвищуватиме загальну температуру в будинку.

Білизну можна сушити на відкритому повітрі або перейти на складні настінні сушарки, що не виділяють тепло.

Дрібна кухонна техніка

Усі кухонні гаджети, незалежно від габаритів, генерують тепло, коли залишаються в режимі очікування. Тож вимикайте тостер, чайник, мікрохвильовку, кавоварку та фритюрницю, коли вони не використовуються. До речі, від кавоварки на період літньої спеки можна й відмовитися: холодні напої набагато актуальніші.

Приставки та інші девайси

Іноді приставки, ігрові консолі, стереосистеми і ПК — наша єдина розвага у спеку. Але, навіть коли вони не використовуються, вони можуть генерувати тепло під час під'єднання до зарядки або в режимі очікування.

Тому експерти й тут рекомендують вимикати девайси — особливо актуально для тих, хто їде у відпустку.

Вентилятор

Здавалося б, вентилятор допомагає охолодитися. Але фахівці кажуть, що це не так: мовляв, вентилятори просто створюють ефект охолодження вітром, але фактично вони не знижують температуру в приміщенні.

Замість зайвого ввімкнення вентилятора можна просто тримати вікна та двері відчиненими, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

Раніше Фокус писав про топ-5 недорогих пристроїв для охолодження в будинку і на вулиці. Можна, наприклад, поставити портативний кондиціонер. А комфортний сон у спекотну погоду забезпечить матрац із водяним охолодженням.

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