Телефон-банан и динамик-подушка: топ-5 странных гаджетов, о которых вы и не знали (фото)
Каждый день мы проводим со смартфоном, ноутбуком, наушниками и прочими гаджетами – и, казалось бы, знаем о них все. Но мир девайсов гораздо более непредсказуем, и иногда можно встретить совершенно немыслимые устройства.
Об этом пишет slashgear.com.
Издание углубилось в интернет-поиски и по результатам этих поисков составило собственный топ-5 странных гаджетов. Впрочем, некоторые из них выглядят очень забавно.
Телефонная трубка Banana Phone
Это шутливый подарок, который, однако, может не только насмешить насмешить своего получателя. Несмотря на несерьезный внешний вид, гаджет вполне способен служить именно телефонной трубкой. Такая трубка по Bluetooth подключается к вашему смартфону и может использоваться для ответа на звонки. Особенно удобна она для тех, кто держит свои смартфоны на расстоянии, чтобы не отвлекаться.
Banana Phone оснащен встроенным динамиком и микрофоном, что позволяет вам разговаривать с тем, кто звонит, не приближаясь к своему смартфону.
Кепка с динамиком Edyell
Самый простой способ слушать музыку в дороге – это использовать беспроводные наушники с хорошей шумоизоляцией. Но если вам это по каким-то причинам не подходит, то есть шапка Edyell. Это действительно головной убор, но с обеих сторон в нем есть встроенные динамики, расположенные прямо над ушами. Шапка подключается к смартфону через Bluetooth, и с ее помощью музыку можно слушать, не закрывая уши никаким устройством.
Адаптер AirFly Pro 2
Как можно догадаться из названия, это адаптер, который может пригодиться во время авиаперелета. Крошечный гаджет подключается к 3,5-мм аудиоразъему в самолете или практически к любому устройству с аудиопортом. Затем он преобразует это устройство в устройство с поддержкой Bluetooth. Вы можете подключить свои наушники к AirFly Pro 2 и спокойно смотреть фильмы или слушать музыку. И вам не придется пользоваться обычными наушниками, которые предоставляет авиакомпания, – тем более, что они часто неудобные и не очень качественные.
Более того, AirFly Pro 2 позволяет подключить две пары наушников, так что ваш спутник во время полета тоже может составить вам компанию.
Сканер BlueDriver OBDII
Это инструмент для диагностики автомобиля, который подключается к вашей машине, чтобы сообщать о любых неполадках с внутренними механизмами. BlueDriver тоже подключается через Bluetooth, и у него есть встроенные диагностические инструменты, которые могут помочь в решении проблем с антиблокировочной системой тормозов, подушками безопасности и прочим.
Также есть мониторинг состояния и вождения в режиме реального времени, который дает оценку на основе ваших привычек вождения.
Динамик-подушка Jieedrap
Многим людям трудно заснуть без какого-либо белого шума. Если использовать стандартный Bluetooth-динамик, он может мешать вашему партнеру, а беспроводные наушники использовать в таком случае не очень удобно. Для подобных ситуаций придуман динамик-подушка Jieedrap. Это небольшое устройство в виде капсулы, которое кладется под подушку перед сном. Динамик подключается к смартфону, и как только вы ложитесь на подушку, начинается воспроизведение выбранного саундтрека.
При этом вы никак не беспокоите человека, спящего рядом, – если только он не использует ту же подушку.
Ранее Фокус писал, что новый Bluetooth спасет батарею и на iPhone, и на Android. Речь шла о новой функции, которая может помешать отслеживать местоположение и в то же время увеличить срок службы батареи гаджета. Новинку обещают выпустить уже в этом году.
Также сообщалось, что представлены первые наушники с подключением через Wi-Fi. В частности, новые наушники Xiaomi Buds 5 Pro позволяют отходить от смартфона без ухудшения качества соединения, а Bluetooth для них вообще не нужен.