Телефон-банан и динамик-подушка: топ-5 странных гаджетов, о которых вы и не знали (фото)

Каждый день мы проводим со смартфоном, ноутбуком, наушниками и прочими гаджетами – и, казалось бы, знаем о них все. Но мир девайсов гораздо более непредсказуем, и иногда можно встретить совершенно немыслимые устройства.

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Об этом пишет slashgear.com.

Издание углубилось в интернет-поиски и по результатам этих поисков составило собственный топ-5 странных гаджетов. Впрочем, некоторые из них выглядят очень забавно.

Телефонная трубка Banana Phone

Телефонная трубка Banana Phone Фото: Amazon

Это шутливый подарок, который, однако, может не только насмешить насмешить своего получателя. Несмотря на несерьезный внешний вид, гаджет вполне способен служить именно телефонной трубкой. Такая трубка по Bluetooth подключается к вашему смартфону и может использоваться для ответа на звонки. Особенно удобна она для тех, кто держит свои смартфоны на расстоянии, чтобы не отвлекаться.

Banana Phone оснащен встроенным динамиком и микрофоном, что позволяет вам разговаривать с тем, кто звонит, не приближаясь к своему смартфону.

Кепка с динамиком Edyell

Шапка с динамиком Edyell Фото: Amazon

Самый простой способ слушать музыку в дороге – это использовать беспроводные наушники с хорошей шумоизоляцией. Но если вам это по каким-то причинам не подходит, то есть шапка Edyell. Это действительно головной убор, но с обеих сторон в нем есть встроенные динамики, расположенные прямо над ушами. Шапка подключается к смартфону через Bluetooth, и с ее помощью музыку можно слушать, не закрывая уши никаким устройством.

Адаптер AirFly Pro 2

Адаптер AirFly Pro 2 Фото: Amazon

Как можно догадаться из названия, это адаптер, который может пригодиться во время авиаперелета. Крошечный гаджет подключается к 3,5-мм аудиоразъему в самолете или практически к любому устройству с аудиопортом. Затем он преобразует это устройство в устройство с поддержкой Bluetooth. Вы можете подключить свои наушники к AirFly Pro 2 и спокойно смотреть фильмы или слушать музыку. И вам не придется пользоваться обычными наушниками, которые предоставляет авиакомпания, – тем более, что они часто неудобные и не очень качественные.

Более того, AirFly Pro 2 позволяет подключить две пары наушников, так что ваш спутник во время полета тоже может составить вам компанию.

Сканер BlueDriver OBDII

Сканер BlueDriver Фото: Amazon

Это инструмент для диагностики автомобиля, который подключается к вашей машине, чтобы сообщать о любых неполадках с внутренними механизмами. BlueDriver тоже подключается через Bluetooth, и у него есть встроенные диагностические инструменты, которые могут помочь в решении проблем с антиблокировочной системой тормозов, подушками безопасности и прочим.

Также есть мониторинг состояния и вождения в режиме реального времени, который дает оценку на основе ваших привычек вождения.

Динамик-подушка Jieedrap

Динамик-подушка Jieedrap Фото: Amazon

Многим людям трудно заснуть без какого-либо белого шума. Если использовать стандартный Bluetooth-динамик, он может мешать вашему партнеру, а беспроводные наушники использовать в таком случае не очень удобно. Для подобных ситуаций придуман динамик-подушка Jieedrap. Это небольшое устройство в виде капсулы, которое кладется под подушку перед сном. Динамик подключается к смартфону, и как только вы ложитесь на подушку, начинается воспроизведение выбранного саундтрека.

При этом вы никак не беспокоите человека, спящего рядом, – если только он не использует ту же подушку.

Ранее Фокус писал, что новый Bluetooth спасет батарею и на iPhone, и на Android. Речь шла о новой функции, которая может помешать отслеживать местоположение и в то же время увеличить срок службы батареи гаджета. Новинку обещают выпустить уже в этом году.

Также сообщалось, что представлены первые наушники с подключением через Wi-Fi. В частности, новые наушники Xiaomi Buds 5 Pro позволяют отходить от смартфона без ухудшения качества соединения, а Bluetooth для них вообще не нужен.