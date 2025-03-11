Bluetooth не нужен: представлены первые наушники с подключением через Wi-Fi (фото)

Новые наушники Xiaomi Buds 5 Pro позволяют отходить от смартфона без ухудшения соединения при условии наличия сети Wi-Fi.

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Китайская компания Xiaomi выпустила в Европе наушники Buds 5 Pro, оснащенные чипом Qualcomm S7 Pro для потоковой передачи аудио по Wi-Fi. Об этом пишет портал The Verge.

Сообщается, что Buds 5 Pro ранее были анонсированы в Китае в четверг, вместе с телефоном 15 Ultra. Они выпускаются в двух версиях: обычная модель Bluetooth и версия Wi-Fi, которая использует технологию Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN).

Наушники Xiaomi Buds 5 Pro Фото: Xiaomi

Технология XPAN обеспечивает передачу звука 96 кГц/24 бит без потерь при пропускной способности до 4,2 Мбит/с, что превосходит возможности Bluetooth. Новые наушники также позволяют отходить от телефона, не теряя связи, при условии наличия сети Wi-Fi. Когда Wi-Fi недоступен, наушники могут переключиться на Bluetooth.

Время работы аккумулятора наушников составляет 10 часов (с учетом чехла — до 40 часов). Есть поддержка активного шумоподавления и ряд встроенных функций ИИ, включая запись звонков, транскрипцию и перевод.

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На данный момент эти наушники доступны только в черном цвете и совместимы со смартфонами Xiaomi 15 и 15 Ultra. Со временем перечень моделей смартфонов может вырасти, однако наушники будут работать только с моделями с совместимым флагманским чипсетом Qualcomm. Это исключает возможность их использования по Wi-Fi с любым iPhone или другой техникой Apple. Цена Buds 5 Pro Wi-Fi составляет 240 долларов.

Напомним, наушники AirPods Pro 2 получили специальное программное обеспечение для выявления возможных недостатков слуха.