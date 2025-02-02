Топ-10 смартфонов для тех, кому нужен разъем для наушников: рейтинг (фото, видео)

Хотя разъемы для наушников отсутствуют на большинстве смартфонов, некоторые телефоны Android все еще оснащены ими.

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После того, как Apple удалила разъем для наушников из iPhone почти девять лет назад, многие бренды Android последовали ее примеру. Но и сегодня многие пользователи предпочитают проводные наушники, так что смартфоны м 3,5-миллиметровым джеком все еще в фаворе, пишет Android Police.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Dimensity 6100+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство оснащено разъемом для наушников 3,5 мм и слотом для карты microSD. Для телефона стоимостью 200 долларов Galaxy A15 останется жизнеспособным в течение многих лет, благодаря обещаниям Samsung четырех крупных обновлений Android и пяти лет исправлений безопасности.

Samsung Galaxy A25 5G

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G — это доступный телефон с хорошей 6,5-дюймовой панелью AMOLED, процессором Exynos 1280 и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Помимо разъема для наушников, в смартфоне есть порт USB-C, две SIM-карты и порт microSD. Galaxy A25 работает на Android 14 и получит до четырех обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G Stylus 5G Фото: PhoneArena

Moto G Stylus — бюджетный телефон со стилусом, аккумулятором на 5000 мАч, оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью объемом до 256 ГБ. Устройство оснащено 6,7-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, которая достаточно яркая для использования на открытом воздухе. Moto G Stylus оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, лотком для SIM-карты и портом USB-C. Он работает под управлением Android 14, и компания обещает одно крупное обновление Android.

Motorola Moto G Play (2024)

Motorola Moto G Play

При цене в 150 долларов Moto G Play 2024 предлагает большое количество функций для экономного покупателя. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 680 4G и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он также имеет разъем для наушников и слот microSD. Moto G Play получит только одно обновление программного обеспечения до Android 14.

Moto G Power 5G (2024)

Смартфон Moto G Power 5G Фото: Скриншот

Moto G Power 5G (2024) — бюджетный смартфон, в котором особое внимание уделяется времени автономной работы. За 300 долларов тут большой 6,7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю проводную и беспроводную зарядку. Устройство также имеет 3,5-мм аудиоразъем и слот для карты microSD. Однако у него есть несколько недостатков, таких как отсутствие официального рейтинга водонепроницаемости IP и плохая камера.

Asus ROG Phone 9 Pro

Смартфоны Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Asus ROG Phone 9 Pro оснащен 6,78-дюймовой AMOLED-панелью, массивным аккумулятором емкостью 5800 мАч и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Он имеет 3,5-мм разъем для наушников, дополнительный порт USB-C и настраиваемые сенсорные элементы управления AirTriggers. Телефон представляет собой небольшое обновление по сравнению с ROG Phone 8 Pro и поддерживает два года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

Asus ROG Phone 8 Pro

Смартфон Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro отличается наличием хорошего процессора Snapdragon 8 Gen 3 и 6,78-дюймовым FHD OLED-дисплеем 165 Гц. Помимо разъема для наушников, телефон оснащен двумя портами USB-C и имеет рейтинг IP68. Asus обещает два крупных обновления ОС до Android 16 и четыре года обновлений безопасности.

Sony Xperia 1 V

Смартфон Sony Xperia 1 V Фото: TechRadar

Sony Xperia 1 V оснащен 6,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K, текстурированной стеклянной задней панелью для дополнительного захвата и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он оснащен разъемом для наушников, двумя портами USB-C и слотом для карты microSD. Xperia 1 V работает под управлением Android 13 и предлагает два обновления ОС и три года исправлений безопасности, что разочаровывает при цене в 1400 долларов.

OnePlus Nord N30 5G

Смартфоны OnePlus Nord N30 5G Фото: OnePlus

OnePlus Nord N30 5G оснащен 6,72-дюймовой ЖК-панелью FHD+, аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G, разъемом для наушников 3,5 мм и слотом microSD. OnePlus Nord N30 также имеет NFC для бесконтактных платежей. Он получит только одно обновление ОС до Android 14 и три года исправлений безопасности.

Redmagic 10 Pro

Смартфоны RedMagic 10 Pro Фото: androidpolice.com

Redmagic 10 Pro — игровой телефон с 6,85-дюймовой AMOLED-панелью, чипсетом Snapdragon 8 Elite и массивной батареей емкостью 7050 мАч. Он оснащен системой охлаждения, разъемом для наушников, лотком для двух SIM-карт и портом USB-C. RedMagic 10 Pro работает под управлением Android 15 и, как говорят, получит всего одно обновление ОС и три года обновлений безопасности.

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