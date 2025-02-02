Топ-10 смартфонів для тих, кому потрібен роз'єм для навушників: рейтинг (фото, відео)

Хоча роз'єми для навушників відсутні на більшості смартфонів, деякі телефони Android все ще оснащені ними.

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Після того, як Apple видалила роз'єм для навушників з iPhone майже дев'ять років тому, багато брендів Android наслідували її приклад. Але і сьогодні багато користувачів віддають перевагу дротовим навушникам, тож смартфони з 3,5-міліметровим джеком все ще у фаворі, пише Android Police.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G оснащений 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм, процесором Dimensity 6100+ і акумулятором ємністю 5000 мАг. Пристрій оснащений роз'ємом для навушників 3,5 мм і слотом для карти microSD. Для телефону вартістю 200 доларів Galaxy A15 залишиться життєздатним протягом багатьох років, завдяки обіцянкам Samsung чотирьох великих оновлень Android і п'яти років виправлень безпеки.

Samsung Galaxy A25 5G

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G — це доступний телефон з гарною 6,5-дюймовою панеллю AMOLED, процесором Exynos 1280 і акумулятором ємністю 5000 мАг. Крім роз'єму для навушників, у смартфоні є порт USB-C, дві SIM-карти і порт microSD. Galaxy A25 працює на Android 14 і отримає до чотирьох оновлень ОС і п'ять років оновлень безпеки.

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G Stylus 5G Фото: PhoneArena

Moto G Stylus — бюджетний телефон зі стилусом, акумулятором на 5000 мАг, оперативною пам'яттю до 16 ГБ і вбудованою пам'яттю об'ємом до 256 ГБ. Пристрій оснащений 6,7-дюймовою OLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц, яка досить яскрава для використання на відкритому повітрі. Moto G Stylus оснащений роз'ємом для навушників 3,5 мм, лотком для SIM-карти і портом USB-C. Він працює під управлінням Android 14, і компанія обіцяє одне велике оновлення Android.

Motorola Moto G Play (2024)

Motorola Moto G Play

При ціні в 150 доларів Moto G Play 2024 пропонує велику кількість функцій для економного покупця. Смартфон оснащений 6,5-дюймовим РК-екраном з частотою оновлення 90 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 680 4G і акумулятором ємністю 5000 мАг. Він також має роз'єм для навушників і слот microSD. Moto G Play отримає тільки одне оновлення програмного забезпечення до Android 14.

Moto G Power 5G (2024)

Смартфон Moto G Power 5G Фото: Скриншот

Moto G Power 5G (2024) — бюджетний смартфон, в якому особлива увага приділяється часу автономної роботи. За 300 доларів тут великий 6,7-дюймовий дисплей із частотою 120 Гц, акумулятор ємністю 5000 мАг і швидку дротову та бездротову зарядку. Пристрій також має 3,5-мм аудіороз'єм і слот для карти microSD. Однак у нього є кілька недоліків, таких як відсутність офіційного рейтингу водонепроникності IP і погана камера.

Asus ROG Phone 9 Pro

Смартфони Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Asus ROG Phone 9 Pro оснащений 6,78-дюймовою AMOLED-панеллю, масивним акумулятором ємністю 5800 мАг і процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Він має 3,5-мм роз'єм для навушників, додатковий порт USB-C і настроювані сенсорні елементи управління AirTriggers. Телефон являє собою невелике оновлення порівняно з ROG Phone 8 Pro і підтримує два роки оновлень ОС і п'ять років оновлень безпеки.

Asus ROG Phone 8 Pro

Смартфон Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro вирізняється наявністю хорошого процесора Snapdragon 8 Gen 3 і 6,78-дюймовим FHD OLED-дисплеєм 165 Гц. Крім роз'єму для навушників, телефон оснащений двома портами USB-C і має рейтинг IP68. Asus обіцяє два великих оновлення ОС до Android 16 і чотири роки оновлень безпеки.

Sony Xperia 1 V

Смартфон Sony Xperia 1 V Фото: TechRadar

Sony Xperia 1 V оснащений 6,5-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 4K, текстурованою скляною задньою панеллю для додаткового захоплення і акумулятором ємністю 5000 мАг. Він оснащений роз'ємом для навушників, двома портами USB-C і слотом для карти microSD. Xperia 1 V працює під управлінням Android 13 і пропонує два оновлення ОС і три роки виправлень безпеки, що розчаровує за ціни в 1400 доларів.

OnePlus Nord N30 5G

Смартфони OnePlus Nord N30 Nord N30 5G Фото: OnePlus

OnePlus Nord N30 5G оснащений 6,72-дюймовою РК-панеллю FHD+, акумулятором ємністю 5000 мАг, процесором Qualcomm Snapdragon 695 5G, роз'ємом для навушників 3,5 мм і слотом microSD. OnePlus Nord N30 також має NFC для безконтактних платежів. Він отримає лише одне оновлення ОС до Android 14 і три роки виправлень безпеки.

Redmagic 10 Pro

Смартфони RedMagic 10 Pro Фото: androidpolice.com

Redmagic 10 Pro — ігровий телефон із 6,85-дюймовою AMOLED-панеллю, чипсетом Snapdragon 8 Elite і масивною батареєю ємністю 7050 мАг. Він оснащений системою охолодження, роз'ємом для навушників, лотком для двох SIM-карт і портом USB-C. RedMagic 10 Pro працює під управлінням Android 15 і, як кажуть, отримає всього одне оновлення ОС і три роки оновлень безпеки.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.