Bluetooth не потрібен: представлені перші навушники з підключенням через Wi-Fi (фото)

Нові навушники Xiaomi Buds 5 Pro дають змогу відходити від смартфона без погіршення з'єднання за умови наявності мережі Wi-Fi.

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Китайська компанія Xiaomi випустила в Європі навушники Buds 5 Pro, оснащені чипом Qualcomm S7 Pro для потокового передавання аудіо через Wi-Fi. Про це пише портал The Verge.

Повідомляється, що Buds 5 Pro раніше були анонсовані в Китаї в четвер, разом з телефоном 15 Ultra. Вони випускаються у двох версіях: звичайна модель Bluetooth і версія Wi-Fi, яка використовує технологію Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN).

Навушники Xiaomi Buds 5 Pro Фото: Xiaomi

Технологія XPAN забезпечує передачу звуку 96 кГц/24 біт без втрат при пропускній здатності до 4,2 Мбіт/с, що перевершує можливості Bluetooth. Нові навушники також дають змогу відходити від телефона, не втрачаючи зв'язку, за умови наявності мережі Wi-Fi. Коли Wi-Fi недоступний, навушники можуть переключитися на Bluetooth.

Час роботи акумулятора навушників становить 10 годин (з урахуванням чохла — до 40 годин). Є підтримка активного шумозаглушення і низка вбудованих функцій ШІ, включно із записом дзвінків, транскрипцією і перекладом.

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Наразі ці навушники доступні тільки в чорному кольорі та сумісні зі смартфонами Xiaomi 15 і 15 Ultra. Згодом перелік моделей смартфонів може зрости, однак навушники працюватимуть тільки з моделями із сумісним флагманським чипсетом Qualcomm. Це виключає можливість їхнього використання по Wi-Fi з будь-яким iPhone або іншою технікою Apple. Ціна Buds 5 Pro Wi-Fi становить 240 доларів.

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