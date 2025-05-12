Новый Bluetooth спасет батарею и на iPhone, и на Android: как это работает

На смартфонах уже в этом году может запуститься новая функция Bluetooth, которая может помешать отслеживать местоположение и в то же время увеличить срок службы батареи гаджета. Правда, точная дата выпуска революционного обновления пока неизвестна.

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Об этом пишет techradar.com.

Функция, о которой идет речь, – из нового протокола Bluetooth 6.1 и называется Randomized RPA Updates. Это расшифровывается как resolvable private address, и именно эта часть повлияет на вашу конфиденциальность.

В Bluetooth 6.0 устройства меняют свои адреса идентификаторов по установленному таймеру, и этот предсказуемый процесс упрощает их отслеживание. С функцией Randomized RPA Updates Bluetooth 6.1 такие изменения адресов будут происходить случайным образом с интервалом от 8 до 15 минут (хотя это можно настроить от секунды до часа). Это устраняет шаблон обновления, делая ваше устройство гораздо мнее уязвимым для отслеживания.

Обновление также влияет на срок службы батареи, поскольку процесс может обрабатываться чипом Bluetooth, а не его центральным процессором. Более низкая нагрузка на процессор вашего устройства должна привести к лучшей эффективности, что в свою очередь означает более медленный разряд батареи.

Как отмечает издание, Bluetooth 6.1 был представлен как часть нового двухгодичного графика выпуска протокола, но есть вероятность, что мы увидим его в новых устройствах уже в этом году.

Например, у Apple есть неплохая репутация в плане внедрения новых технологий в свои продукты, поэтому возможно, что Bluetooth 6.0 — а может быть, даже и Bluetooth 6.1 — появится в линейке iPhone 17.

Впрочем, более вероятной датой дебюта Bluetooth 6.1 и в телефонах Apple, и в устройствах Android, называют все же следующий, 2026, год.

Ранее Фокус писал, что Apple заметно упростила переход на свои iOs-устройства с телефонов Android. Компания обновила приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.