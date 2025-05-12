Новий Bluetooth врятує батарею і на iPhone, і на Android: як це працює

На смартфонах уже цього року може запуститися нова функція Bluetooth, яка може завадити відстежуванню локації і водночас збільшити термін служби батареї гаджета. Щоправда, точна дата випуску революційного оновлення поки невідома.

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Про це пише techradar.com.

Функція, про яку йдеться, — з нового протоколу Bluetooth 6.1, вона називається Randomized RPA Updates. Це розшифровується як resolvable private address, і саме ця частина вплине на вашу конфіденційність.

У Bluetooth 6.0 пристрої змінюють свої адреси ідентифікаторів за встановленим таймером, і цей передбачуваний процес спрощує їхнє відстеження. З функцією Randomized RPA Updates Bluetooth 6.1 такі зміни адрес відбуватимуться випадковим чином з інтервалом від 8 до 15 хвилин (хоча це можна налаштувати від секунди до години). Це усуває шаблон оновлення, роблячи ваш пристрій набагато менш вразливим для відстеження.

Оновлення також впливає на термін служби батареї, оскільки процес може оброблятися чіпом Bluetooth, а не його центральним процесором. Нижче навантаження на процесор вашого пристрою має призвести до кращої ефективності, що зі свого боку означає повільніший розряд батареї.

Як зазначає видання, Bluetooth 6.1 був представлений як частина нового дворічного графіка випуску протоколу, але є ймовірність, що ми побачимо його в нових пристроях уже цього року.

Наприклад, Apple має непогану репутацію щодо впровадження нових технологій у свої продукти, тому можливо, що Bluetooth 6.0 — а можливо, навіть і Bluetooth 6.1 — буде доступний у лінійці iPhone 17.

Утім, найімовірнішою датою дебюту Bluetooth 6.1 і в телефонах Apple, і в пристроях Android, називають усе ж таки наступний, 2026, рік.

Раніше Фокус писав, що Apple помітно спростила перехід на свої iOs-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила застосунок Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.