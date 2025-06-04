Телефон-банан і динамік-подушка: топ 5 дивних гаджетів, про які ви й не знали (фото)

Щодня ми проводимо зі смартфоном, ноутбуком, навушниками та іншими гаджетами — і, здавалося б, знаємо про них усе. Але світ девайсів набагато більш непередбачуваний, і іноді можна зустріти абсолютно немислимі пристрої.

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Про це пише slashgear.com.

Видання заглибилося в інтернет-пошуки і за результатами цих пошуків склало власний топ-5 дивних гаджетів. Утім, деякі з них мають дуже кумедний вигляд.

Телефонна трубка Banana Phone

Телефонна трубка Banana Phone Фото: Amazon

Це жартівливий подарунок, який, однак, може не тільки насмішити насмішити свого одержувача. Незважаючи на несерйозний зовнішній вигляд, гаджет цілком здатний служити саме телефонною трубкою. Така трубка по Bluetooth підключається до вашого смартфона і може використовуватися для відповіді на дзвінки. Особливо зручна вона для тих, хто тримає свої смартфони на відстані, щоб не відволікатися.

Banana Phone оснащений вбудованим динаміком і мікрофоном, що дає вам змогу розмовляти з тим, хто телефонує, не наближаючись до свого смартфона.

Кепка з динаміком Edyell

Шапка з динаміком Edyell Фото: Amazon

Найпростіший спосіб слухати музику в дорозі — це використовувати бездротові навушники з хорошою шумоізоляцією. Але якщо вам це з якихось причин не підходить, то є шапка Edyell. Це дійсно головний убір, але по обидва боки в ньому є вбудовані динаміки, розташовані прямо над вухами. Шапка підключається до смартфона через Bluetooth, і з її допомогою музику можна слухати, не закриваючи вуха жодним пристроєм.

Адаптер AirFly Pro 2

Адаптер AirFly Pro 2 Фото: Amazon

Як можна здогадатися з назви, це адаптер, який може стати в пригоді під час авіаперельоту. Крихітний гаджет підключається до 3,5-мм аудіороз'єму в літаку або практично до будь-якого пристрою з аудіопортом. Потім він перетворює цей пристрій на пристрій із підтримкою Bluetooth. Ви можете під'єднати свої навушники до AirFly Pro 2 і спокійно дивитися фільми або слухати музику. І вам не доведеться користуватися звичайними навушниками, які надає авіакомпанія, — тим паче, що вони часто незручні та не дуже якісні.

Ба більше, AirFly Pro 2 дає змогу під'єднати дві пари навушників, тож ваш супутник під час польоту теж може скласти вам компанію.

Сканер BlueDriver OBDII

Сканер BlueDriver Фото: Amazon

Це інструмент для діагностики автомобіля, який під'єднується до вашої машини, щоб повідомляти про будь-які неполадки з внутрішніми механізмами. BlueDriver теж під'єднується через Bluetooth, і в нього є вбудовані діагностичні інструменти, які можуть допомогти у розв'язанні проблем з антиблокувальною системою гальм, подушками безпеки та іншим.

Також є моніторинг стану і водіння в режимі реального часу, який дає оцінку на основі ваших звичок водіння.

Динамік-подушка Jieedrap

Динамік-подушка Jieedrap Фото: Amazon

Багатьом людям важко заснути без будь-якого білого шуму. Якщо використовувати стандартний Bluetooth-динамік, він може заважати вашому партнеру, а бездротові навушники використовувати в такому разі не дуже зручно. Для подібних ситуацій придуманий динамік-подушка Jieedrap. Це невеликий пристрій у вигляді капсули, який кладеться під подушку перед сном. Динамік підключається до смартфона, і щойно ви лягаєте на подушку, починається відтворення обраного саундтрека.

При цьому ви ніяк не турбуєте людину, яка спить поруч, — якщо тільки вона не використовує ту саму подушку.

Раніше Фокус писав, що новий Bluetooth врятує батарею і на iPhone, і на Android. Йшлося про нову функцію, яка може перешкодити відстежувати місце розташування і водночас збільшити термін служби батареї гаджета. Новинку обіцяють випустити вже цього року.

Також повідомлялося, що представлені перші навушники з підключенням через Wi-Fi. Зокрема, нові навушники Xiaomi Buds 5 Pro дають змогу відходити від смартфона без погіршення якості з'єднання, а Bluetooth для них взагалі не потрібен.