Вимикайте цю техніку, коли не використовуєте: як просто заощадити на електриці

Навіть електроприлади, які за фактом не використовуються, але залишаються підключеними до мережі, можуть впливати на енергоспоживання. Тут треба бути уважним і не допускати витоків.

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Багато електронних пристроїв створюють так звані фантомні навантаження, продовжуючи споживати енергію, навіть коли ви ними не користуєтеся, пояснює slashgear.com. Є такі прилади, які відключати від мережі просто необхідно. Але є й такі, з якими можна поводитися не так суворо.

Телевізори

Сучасні смарт-телевізори зазвичай споживають не більше 100 Вт на годину, але після їхнього вимкнення це значення не падає до нуля. Навіть найновіші (і найдорожчі) моделі все одно споживають енергію в режимі очікування — від 0,5 до 3 Вт енергії у вимкненому стані.

Тут може стати в пригоді зміна налаштувань телевізора — наприклад, налаштування переходу в сплячий режим через певний час (на випадок, якщо ви заснете біля телевізора).

Але найнадійніший спосіб — відключити телевізор від мережі, коли ви його точно не дивитеся.

Роутери

У більшості людей інтернет-з'єднання увімкнене постійно — адже і багато пристроїв вимагають постійного доступу в інтернет.

Однак це не означає, що вам обов'язково потрібно залишати роутер підключеним увесь час. Залежно від моделі, він може споживати від 5 до 20 Вт на годину. Вимикайте роутер, якщо йдете з дому на весь день або, тим більше, якщо їдете у відпустку.

Зарядні пристрої

Це ще один "підступний" споживач енергії. Зарядку треба відключати від мережі, навіть коли на ній немає гаджета, що активно заряджається. Хоча потужність такого "пасивного" споживання доволі низька, воно може накопичуватися, особливо з часом, якщо ви постійно залишаєте кабелі під'єднаними.

Щодо пристроїв, які не обов'язково вимикати, то серед них фахівці назвали подовжувачі з вимикачами без підсвічування — однак із застереженням, що мережеві фільтри можна залишати ввімкненими в мережу, не підключаючи до такого фільтра прилади, які виділяють багато тепла, мають двигун або використовують компресор.

Ще до списку потенційно безпечних внесли тостери — мовляв, звичайний тостер без екрана не споживає електрику, поки ви не натиснете кнопку.

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