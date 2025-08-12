З 1 вересня українських школярів навчатимуть енергоефективності: що відомо (фото)

З нового навчального року українські школярі вчитимуться раціонально користуватися ресурсами. Для цього МОН розробило посібники та онлайн-курси, які допоможуть учителям інтегрувати тему енергоощадності без додаткового навантаження.

З нового навчального року енергоефективність стане частиною шкільної програми для учнів 4–11 класів. Як повідомили у Міністерстві освіти і науки України, у межах проєкту "Уроки енергоефективності" вчителі отримають готові інструменти, які допоможуть зробити уроки цікавими та практичними, без збільшення навчального навантаження.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що ця ініціатива має на меті сформувати в дітей розуміння цінності енергозбереження з раннього віку. "Енергоефективність — це не лише про економію ресурсів. Це про нашу спільну відповідальність і стійкість держави. Ми хочемо, щоб діти зі шкільного віку розуміли цю цінність і застосовували її на практиці", – зазначив він.

Першим етапом реалізації стало навчання для понад 2 тисяч 200 педагогів, які вже готові передавати школярам практичні навички раціонального використання енергії. Наступним кроком стало створення посібників для вчителів 4, 5–6, 8–9 та 10–11 класів. Вони містять методичні рекомендації, інтерактивні заняття та сценарії для позакласних заходів. Матеріали схвалено Українським інститутом розвитку освіти, а для учнів 7 класу рекомендовано використовувати адаптовані матеріали з інших рівнів.

Фото: МОН

Педагоги також зможуть скористатися безплатними онлайн-курсами, доступними у записі. Теми інтегруватимуть у чинні навчальні програми, зокрема "Пізнаємо природу", STEM, "Довкілля", "Технології" та "Природничі науки".

МОН підкреслює, що новий підхід дозволить учням не лише отримати теоретичні знання, а й виробити звички енергоощадності, що є особливо важливим в умовах, коли енергосистема країни залишається вразливою через збройну агресію.

"Уроки енергоефективності" реалізуються у співпраці Міністерства освіти і науки України з Всеукраїнською благодійною організацією "Інститут місцевого розвитку" за підтримки Світового банку. Цей проєкт є частиною ширшої ініціативи з впровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах програми LEARN.

