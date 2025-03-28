Освітній проєкт Tolk набирає обертів: уроки енергоощадності для учнів Мукачева

Цього тижня Tolkовий Світлячок відвідав друге за величиною місто Закарпаття – Мукачево. Фахівці компанії-енергопостачальника завітали до учнів четвертого класу Мукачівського ліцею №11, щоб познайомити їх з унікальним просвітницьким проєктом Групи Tolk, присвяченим енергоощадженню.

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Tolkовий Світлячок продовжує подорожувати навчальними закладами Закарпаття та Волині, щоразу знаходячи нових шанувальників. Учні початкової школи із захопленням сприймають освітню ініціативу від енергопостачальника, адже це чудова можливість дізнатися щось нове, цікаво провести час і отримати приємні подарунки на згадку.

За сприяння Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради фахівці ТОВ "Закарпаттяенергозбут" (Tolk) провели інтерактивний урок у Мукачівському ліцеї №11. Спілкуючись із четвертокласниками, вони познайомили їх зі Світлячком – головним порадником дітей у питаннях раціонального використання електроенергії.

"Ви вже, напевно, багато знаєте, дорогі учні, про те, як виробляється електроенергія і як вона потрапляє до наших осель. Але чи замислювалися ви, як її можна використовувати вдумливо та ефективно? Давайте зараз це з’ясуємо", – так розпочала урок перша заступниця директора ТОВ "Закарпаттяенергозбут" Наталія Німець.

За допомогою героя інтерактивної книжки вона розповіла, як кожен із нас щодня може заощаджувати електроенергію. Школярі, вклеюючи наліпки в брошуру, знайомилися з порадами, слухали розповідь і жваво обговорювали нову інформацію.

"Я дізнався, що такі електроприлади, як телевізор чи мікрохвильова піч, споживають електроенергію навіть тоді, коли просто ввімкнені в розетку", – поділився враженнями один з учнів.

Інший додав: "А я тепер буду рекомендувати мамі правильно завантажувати пральну машину, щоб вона використовувала менше електроенергії".

Особливий інтерес у дітей викликали поради, про які вони раніше не чули, наприклад, що холодильник, розміщений біля радіатора, витрачає більше електроенергії на охолодження.

Отримані знання учні закріпили переглядом мультфільму про енергоощадження, створеного Групою компаній Tolk.

"Ми часто говоримо з дітьми про електроенергію, вони знають основні правила користування електроприладами. Але сьогодні вони отримали нову інформацію про енергозбереження, змогли закріпити її на практиці, і я впевнена, що ці знання стануть їм у пригоді", – зазначила класний керівник.

Група Tolk, окрім проведення уроків, передала всім середнім школам Мукачева плакати з порадами Світлячка щодо збереження електроенергії. Адміністрації навчальних закладів розміщують ці матеріали в школах і класах, щоб діти могли самостійно їх вивчати.

Для довідки.

Група компаній Tolk у жовтні 2023 року започаткувала освітній проєкт у сфері енергоощадження для юних українців. Це перший в Україні подібний проєкт від компанії енергоринку для дітей молодшого віку, реалізований у форматі спеціальної брошури "Tolkові поради Світлячка".

Мета проєкту – сформувати у дітей свідоме ставлення до енергоспоживання, навчити їх простих та ефективних методів економії електроенергії вдома і в школі, а також виховати екологічну відповідальність та дбайливе ставлення до природних ресурсів.

З моменту старту проєкту відбулося чимало уроків у навчальних закладах Закарпаття, Волині та Києва. Уже видрукуване друге, доповнене видання брошури та плакати для шкіл на енергоощадну тематику. Також на основі видання Група компаній Tolk створила мультфільм, який є у відкритому доступі, і яким можуть користуватися педагоги на своїх уроках.