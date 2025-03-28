Образовательный проект Tolk набирает обороты: уроки энергосбережения для учеников Мукачево

На этой неделе Tolkовый Светлячок побывал во втором по величине городе Закарпатья — Мукачево. Специалисты компании-энергопоставщика посетили учеников четвертого класса Мукачевского лицея №11, чтобы познакомить их с уникальным просветительским проектом Группы Tolk, посвященным энергосбережению.

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Tolkовый Светлячок продолжает путешествовать по учебным заведениям Закарпатья и Волыни, каждый раз находя новых поклонников. Ученики начальной школы с восторгом воспринимают образовательную инициативу от энергопоставщика, ведь это прекрасная возможность узнать что-то новое, интересно провести время и получить приятные подарки на память.

При содействии Управления образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета специалисты ООО "Закарпаттяенергозбут" (Tolk) провели интерактивный урок в Мукачевском лицее №11. Общаясь с четвероклассниками, они познакомили их со Светлячком — главным наставником детей в вопросах рационального использования электроэнергии.

"Вы уже, наверное, много знаете, дорогие ученики, о том, как производится электроэнергия и как она попадает в наши дома. Но задумывались ли вы, как ее можно использовать экономно и эффективно? Давайте сейчас это выясним", — так начала урок первая заместитель директора ООО "Закарпаттяенергозбут" Наталья Нимец.

С помощью героя интерактивной книги она рассказала, как каждый из нас ежедневно может экономить электроэнергию. Школьники, вклеивая наклейки в брошюру, знакомились с советами, слушали рассказ и живо обсуждали новую информацию.

"Я узнал, что такие электроприборы, как телевизор или микроволновая печь, потребляют электроэнергию даже тогда, когда просто включены в розетку", — поделился впечатлениями один из учеников.

Другой добавил: "А я теперь буду рекомендовать маме правильно загружать стиральную машину, чтобы она использовала меньше электроэнергии".

Особый интерес у детей вызвали советы, о которых они раньше не слышали, например, что холодильник, размещенный возле радиатора, тратит больше электроэнергии на охлаждение.

Полученные знания ученики закрепили просмотром мультфильма об энергосбережении, созданного Группой компаний Tolk.

"Мы часто говорим с детьми об электроэнергии, они знают основные правила пользования электроприборами. Но сегодня они получили новую информацию об энергосбережении, смогли закрепить ее на практике, и я уверена, что эти знания им пригодятся", — отметила классный руководитель.

Группа Tolk, кроме интерактивного урока, передала всем средним школам Мукачево плакаты с советами Светлячка по сохранению электроэнергии. Администрации учебных заведений размещают эти материалы в школах и классах, чтобы дети могли самостоятельно их изучать.

Для справки.

Группа компаний Tolk в октябре 2023 года начала образовательный проект в сфере энергосбережения для юных украинцев. Это первый в Украине подобный проект от компании энергорынка для детей младшего возраста, реализованный в формате специальной брошюры "Tolkовые советы Светлячка".

Цель проекта — сформировать у детей сознательное отношение к энергопотреблению, научить их простым и эффективным методам экономии электроэнергии дома и в школе, а также воспитать экологическую ответственность и бережное отношение к природным ресурсам.

С момента старта проекта состоялось немало уроков в учебных заведениях Закарпатья, Волыни и Киева. Уже напечатано второе, дополненное издание брошюры и плакаты для школ на энергосберегающую тематику. Также на основе издания Группа компаний Tolk создала мультфильм, который есть в открытом доступе, и которым могут пользоваться педагоги на своих уроках.