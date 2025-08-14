Підготовка до школи у 2025 році: скільки коштів доведеться витратити батькам (інфографіка)

Цьогоріч підготовка дитини до школи обійдеться значно дорожче: експерти відзначають рекордне зростання цін — на 25% у порівнянні з минулим роком. Якщо раніше батьки витрачали в середньому 8 тис. грн, то у 2025 році на шкільний рюкзак, форму, взуття та канцтовари доведеться закласти близько 10 тис. грн, і ця сума залежить від віку дитини та регіону проживання.

Зокрема, напередодні нового навчального року експерти Codes провели ретельний аналіз цін, обговорень батьків на форумах та результатів спеціалізованих опитувань, щоб визначити, скільки коштує підготувати дитину до школи у 2025 році.

В цілому, середня вартість підготовки до школи значною мірою залежить від віку дитини. Так, для першокласника вона становить близько 10 тис. грн, адже доводиться купувати все "з нуля" — від одягу до канцтоварів. Учням середньої школи знадобиться приблизно 7 тис. грн, оскільки частину речей можна використати з минулого року, але швидкий ріст дитини вимагає оновлення одягу, спортивної форми та взуття. Натомість старшокласники обмежуються приблизно 3 тис. грн, адже ростуть повільніше і часто самостійно купують канцтовари, які стають основною частиною витрат.

Також експерти відзначають, що скасування обов’язкового носіння шкільної форми у 2019 році й досі допомагає батькам економити.

Вартість підготовки до школи значною мірою залежить від регіону проживання. Наприклад, експерти проаналізували ціни на одяг, взуття та канцтовари в місцевих магазинах і на ринках та визначили середні показники по Україні:

Київ — середній набір для першокласника коштує близько 11 тис грн;

Одеса — приблизно 9 700 грн;

Львів — близько 9 500 грн;

Харків — близько 9 200 грн;

сільські райони — можна вкластися в 8 тис. грн.

Інфографіка Codes Фото: з відкритих джерел

За даними експертів, за останні п’ять років витрати на підготовку до школи зросли в три-чотири рази, а у 2025 році зростання стало рекордним — на 25%. Так, якщо у 2020 році середні витрати складали 2 500–3 000 грн, то у 2021 році вони піднялися до 3 800–4 200 грн, у 2022-му — 5 000–6 000 грн, у 2023-му — 7 000 грн, а у 2024-му — 8 000 грн.

Інфографіка Codes Фото: З відкритих джерел

Що входить у "шкільний набір-2025" і скільки це коштує

Загалом, базовий шкільний набір у 2025 році складається з рюкзака, повсякденного одягу, спортивної форми, взуття, канцтоварів та можливих додаткових витрат. Наприклад. ціни на рюкзаки сильно варіюються — від 700 гривень за недорогі моделі до понад 10 тис. грн за якісні та довговічні варіанти. Щодо повсякденного одягу, то батьки можуть вкластися приблизно 2 — 5 тис. грн та придбати футболки, сорочки, джемпери, штани, спідниці та куртку, а от спортивна форма обійдеться в 800–2 500 грн, причому теплий комплект коштує на чверть дорожче.

Взуття можна придбати від 450 гривень, але дешеві кросівки швидко зношуються, тому на рік зазвичай потрібна щонайменше одна нова пара. Канцтовари в середньому коштують 800–2 тис. грн і включають зошити, обкладинки, пенал, ручки, олівці, фарби та альбом для малювання. Додаткові витрати, які залежать від конкретних потреб дитини, зазвичай складають 1- 3 тис. грн, наприклад на планшет або ноутбук для навчання.

Інфографіка Codes Фото: З відкритих джерел

Як зекономити кошти під час підготовки до школи

Та все ж існує чимало способів заощадити без шкоди для якості підготовки. Експерти пояснюють, що державні програми допомоги, такі як "Базова соціальна допомога" та "Пакунок школяра", дозволяють малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям і багатодітним родинам отримати фінансову підтримку для придбання шкільного приладдя.

Крім того, варто користуватися знижками, порівнювати ціни на маркетплейсах, брати участь у групових закупівлях, використовувати кешбек від банків, відвідувати шкільні ярмарки та аутлети. Можна також купувати вживані речі через онлайн-платформи або обмінюватися товарами в батьківських спільнотах. Розумне планування і правильне розставлення пріоритетів дозволяють заощадити до 30–40% бюджету, не погіршуючи якість підготовки дитини, і зробити 1 вересня справді святковим.

