Навчальний рік в Україні триватиме з 1 вересня до 30 червня: подробиці рішення Уряду

Уряд визначив офіційні дати початку та завершення навчального року для шкіл України. Зокрема, новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року.

За інформацією Міністерства освіти та науки, 30 червня є граничною датою закінчення навчального року. Водночас структура навчального процесу, зокрема фактичний день завершення занять та початку канікул, залежить від рішень педагогічної ради кожного закладу.

Рішення ухвалюється з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації у регіоні, потреб учнів та готовності педагогів. Тому дата проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних школах.

У МОН пояснюють, що червень не є обов’язковим для навчання. Школи мають право завершити рік у травні, продовжити навчання в червні або використати цей час для консультацій, індивідуальних занять, проєктних днів чи навчальних екскурсій. Такі формати допомагають надолужити освітні втрати, але їхнє впровадження не є обов’язком.

Також, як пояснив депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, формат і умови початку навчання визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації спільно із засновниками шкіл. Рішення ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації в регіоні, тож навчальний рік розпочнеться для всіх, але навчатися діти будуть або в класах, або дистанційно — залежно від рівня безпеки.

