Новий формат освіти: як у 2027 році зміниться навчання для старшокласників в Україні

З 2027 року українські школярі навчатимуться за новим форматом: після 9 класу вони зможуть самостійно обирати профіль та предмети, які відповідають їхнім інтересам і планам на майбутнє. Такі зміни передбачає реформа старшої профільної школи, яка вже почала впроваджуватись.

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За новою системою учні навчатимуться або в академічних ліцеях, або в закладах професійної чи фахової передвищої освіти. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що це дасть змогу кожному школяру обрати освітню траєкторію, яка найкраще відповідає його цілям — чи то вступ до університету, чи здобуття конкретної професії.

У 10–12 класах академічних ліцеїв учні навчатимуться за обраним профілем. У межах закладу можна буде комбінувати курси з різних галузей, наприклад, поєднувати філологію з фізикою або біологію з інформатикою. Водночас у школах залишаться й обов’язкові дисципліни: українська мова, математика, історія України, іноземна мова тощо.

Що передбачає реформа навчання для старшокласників

Особливістю нової системи стане велика кількість годин, відведених на вибіркові предмети. У 10 класі на це передбачено 140 годин, у 11 — 315, а у 12 — 420. Учень зможе фактично сформувати індивідуальний розклад, виходячи з того, ким хоче стати в майбутньому.

Реформа також охоплює професійні заклади освіти, де учні зможуть не лише здобути повну загальну середню освіту, а й опанувати робітничу професію, яка дасть змогу швидко розпочати кар’єру. Водночас після завершення навчання випускники таких закладів зможуть вступати до закладів вищої освіти.

Зазначимо, що пілотування нової моделі стартує вже з 1 вересня 2025 року. До нього залучені 30 академічних ліцеїв, які стануть осередками змін. У цих закладах уже створюються нові курси, тестуються навчальні матеріали, а вчителі проходять спеціальну підготовку. Згодом саме вони консультуватимуть інші школи.

Однак варто зауважити, що зміни не торкнуться початкової школи — навчання в 1–4 класах залишиться без змін. Гімназії теж продовжать працювати, проте старші класи функціонуватимуть окремо — у форматі великих академічних ліцеїв із сучасною базою та потужними освітніми командами. У таких закладах передбачено не менше 100 учнів на паралелі.

Ба більше, для дітей, які навчатимуться в ліцеях далеко від дому, буде організовано підвезення. За це відповідатимуть місцеві органи влади. Якщо ж відстань до ліцею перевищує 30 кілометрів, у закладі можуть створити пансіон, де учні зможуть жити й навчатися в комфортних умовах.

Загалом, у МОН підкреслюють, що мета реформи — створити умови для якісної та доступної освіти, яка готуватиме учнів до життя та професійної реалізації, а також даватиме можливість кожному зробити усвідомлений вибір ще у старших класах.

Раніше Фокус писав, що абітурієнти стали частіше звертати увагу на університети на сході та півдні України. Попри близькість до зони бойових дій, ці виші не лише продовжують працювати, а й пропонують привабливі умови: додаткові бали, пільги, підвищені гранти та конкурентну вартість навчання.

Окрім цього, в липні Фокус повідомляв, що українські підлітки починають навчання в 11 класі очно, а закінчують дистанційно, щоб мати змогу виїхати за кордон до того, як їм виповниться 18 років.