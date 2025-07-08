"Це сумна статистика": 11-класники закінчують українські школи дистанційно, щоб виїхати за кордон

Українські підлітки починають навчання в 11-му класі очно, а закінчують дистанційно, щоб мати змогу виїхати за кордон до того, як їм виповниться 18 років.

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Насамперед, це пов'язано з питаннями безпеки та ймовірної мобілізації хлопців після настання повноліття, заявила в інтерв'ю Укрінформу освітній омбудсмен Надія Лещик.

Інтерв'ю освітнього омбудсмена Надії Лещик

"Це сумна статистика і я говорила з громадами, з директорами та вчителями. Вони говорять, що 11-ті класи починають навчатись в очному форматі одна кількість дітей, потім частина дітей переводиться на дистанційне навчання і виїздить за кордон і завершують школи в дистанційному форматі", — сказала Лещик.

Вона пояснила, що найголовнішою причиною таких процесів є безпека дітей, яких намагаються уберегти батьки, а також ймовірна мобілізація хлопців з 18 років.

"Що примушує виїжджати? Ці повідомлення про мобілізацію з 18 років також лякають батьків", — наголосила Лещик.

За її словами, українські діти не завжди можуть адаптуватися за кордоном та мають проблеми.

Водночас для повернення біженцям є важливими наявність в Україні житла, роботи та родичів. Також для доволі великого відсотка батьків важливі перспективи освітньої сфери.

Нагадаємо, 22 червня Олександр Сирський заявив про зміни у роботі ТЦК, щоб "мобілізація не була шоком".

Фокус також писав про те, що в ТЦК визнали, що шукають військовозобов'язаних на сайтах продажу авто.