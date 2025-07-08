"Это печальная статистика": 11-классники заканчивают украинские школы дистанционно, чтобы уехать за границу

Украинские подростки начинают обучение в 11-м классе очно, а заканчивают дистанционно, чтобы иметь возможность выехать за границу до того, как им исполнится 18 лет.

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Прежде всего, это связано с вопросами безопасности и вероятной мобилизации ребят после наступления совершеннолетия, заявила в интервью Укринформу образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Интервью образовательного омбудсмена Надежды Лещик

"Это печальная статистика и я говорила с общинами, с директорами и учителями. Они говорят, что 11-е классы начинают учиться в очном формате одно количество детей, потом часть детей переводится на дистанционное обучение и выезжает за границу и завершают школы в дистанционном формате", — сказала Лещик.

Она объяснила, что главной причиной таких процессов является безопасность детей, которых пытаются уберечь родители, а также вероятная мобилизация ребят с 18 лет.

"Что заставляет выезжать? Эти сообщения о мобилизации с 18 лет также пугают родителей", — подчеркнула Лещик.

По ее словам, украинские дети не всегда могут адаптироваться за рубежом и имеют проблемы.

В то же время для возвращения беженцам важны наличие в Украине жилья, работы и родственников. Также для довольно большого процента родителей важны перспективы образовательной сферы.

Напомним, 22 июня Александр Сырский заявил об изменениях в работе ТЦК, чтобы "мобилизация не была шоком".

Фокус также писал о том, что в ТЦК признали, что ищут военнообязанных на сайтах продажи авто.