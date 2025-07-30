Абітурієнти дедалі частіше обирають виші у прифронтових регіонах: що пропонують ці заклади

Все більше вступників звертають увагу на університети на сході та півдні України. Попри близькість до зони бойових дій, ці виші не лише продовжують працювати, а й пропонують привабливі умови: додаткові бали, пільги, підвищені гранти та конкурентну вартість навчання.

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Як повідомляє видання The Page, проміжні результати вступної кампанії 2025 року засвідчують, що попит традиційно мають Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний університет "Львівська політехніка". До кожного з цих ЗВО подали понад 10 тисяч заяв лише на бюджетну форму. Конкуренція зростає, і прохідні бали — відповідно теж.

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У першій десятці найпопулярніших університетів цього року немає закладів зі східних та південних регіонів. Водночас саме ці області держава додатково підтримує. Так, для абітурієнтів із недостатньою кількістю балів це може стати шансом вступити на бюджет.

Вступ 2025 — які переваги надає держава тим, хто обирає прифронтові виші

Держава активно підтримує вступників, які обирають вищу освіту в прифронтових регіонах, пропонуючи одразу кілька переваг.

Перша з них — регіональний коефіцієнт, який підвищує конкурсний бал абітурієнта. Міністерство освіти і науки встановило:

коефіцієнт 1,07 для університетів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській областях;

1,04 — для вишів у Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській;

базовий 1,0 — для інших регіонів.

Загалом, коефіцієнт може додати до 10 балів до конкурсного балу. Наприклад, якщо вступник має 145 балів, то завдяки коефіцієнту для Харківщини чи Сумщини він отримає вже 155 — що може суттєво вплинути на можливість вступу.

Ще один інструмент — Квота 2. Вона надається вступникам, які проживають або були змушені переселитися з тимчасово окупованих територій чи зон активних бойових дій. Завдяки квоті таким абітурієнтам гарантуються бюджетні місця: до 40% — у прифронтових областях та на Київщині, і 10% — в інших регіонах. Крім того, для них передбачена можливість вступу без НМТ чи ЗНО — на основі вступних іспитів або співбесіди у самому виші.

Третя важлива перевага — підвищений державний грант. Його можуть отримати випускники 2025 року, які здобули середню освіту та вступають до закладів вищої освіти у Запорізькій, Сумській, Харківській чи Миколаївській областях. У такому разі розмір гранту збільшується на 50%. Це означає, що замість стандартних 17 тисяч гривень на перший рівень (за умови 150+ балів з двох предметів), вступник може отримати 25,5 тисячі. Якщо ж результати вищі, то сума зростає до 37,5 тисячі гривень. Для підтримуваних державою спеціальностей, таких як освіта, інженерія, природничі науки, транспорт, аграрний сектор, достатньо буде навіть 140 балів.

Що пропонують виші з прифронтових регіонів вступникам 2025 року

Окрім цього, вищі навчальні заклади прифронтових регіонів пропонують вступникам широкий спектр можливостей, попри складну безпекову ситуацію. Зокрема, Харківська політехніка має найбільшу в Україні кількість бюджетних місць за квотою 2 — понад 700, навчає дистанційно в синхронному режимі, а також відкрила офлайн-факультети в Чернівцях, Кропивницькому та Полтаві. Також університет реалізує програму DCG2, яка дозволяє студентам після першого курсу перейти до навчання в Німеччині.

Натомість у Запорізькій політехніці діє змішаний формат навчання, функціонує потужна платформа Moodle, розвиваються академічна мобільність і молодіжний хаб. А от Чернігівська політехніка приваблює нижчою вартістю навчання, гнучким форматом занять і міжнародними проєктами, зокрема MakerLab і програмою Erasmus+.

До прикладу, Дніпровський національний університет пропонує понад 1500 бюджетних місць, оновлені освітні програми, сучасну інфраструктуру з укриттями й генераторами, а також підтримку студентів з уразливих категорій.

Ба більше, навчання у прифронтових вишах коштує помітно менше, ніж у Києві чи Львові. Наприклад, "інженерія програмного забезпечення" в Харкові — 33–44 тис. грн, тоді як у столиці ціни сягають 100 тис. грн. У менших вишах іноді трохи дорожче, бо ціну не можна обирати нижче встановленого мінімуму.

Раніше Фокус писав, що в Україні планували скасувати наказ МОН №1112, бо через нього можуть закрити школи у прифронтових територіях. Однак міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що наказ МОН №1112 збираються скасувати. Він також додав, що влада шукатиме шлях, як зробити так, щоб діти безпечно навчались офлайн у школах.

Також 23 липня Фокус повідомляв, що в Україні почалась вступна кампанія 2025. Варто зауважити, що орієнтовна кількість цьогорічних випускників, які склали НМТ, — 236 тис. осіб, крім того, 81 тис. — випускники минулих років.