Вступна кампанія 2025: як відбувається конкурсний відбір, які пільги та прохідні бали

В Україні почалась вступна кампанія 2025, під час якої абітурієнти подаватимуть заяви на здобуття вищої освіти за майже двома сотнями спеціальностей. Недавні школярі та їхні батьки повинні знати усі нюанси процесу, щоб потрапити в омріяний виш.

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Згідно з даними, озвученими заступником глави МОН Михайлом Винницьким, вступна кампанія 2025 зачепить пів мільйона українців, які прагнуть потрапити до університетів, коледжів та інших закладів освіти. Орієнтовна кількість цьогорічних випускників, які склали НМТ, — 236 тис. осіб, крім того, 81 тис. — випускники минулих років. У 2025 році освітяни запровадили кілька новацій, які стосуються заяв на бюджет та контракт, пріоритетів, широкого конкурсу. Фокус зібрав інформацію з профільних ресурсів, яка стане у нагоді цьогорічним вступникам.

Вступна кампанія 2025 — дати та основні етапи

На порталі МОН детально описали, як відбуватиметься вступ 2025. При цьому наголошується, що міністерство на початку року затвердило порядок прийому для здобуття вищої освіти. Порядок стосується і держаних, і приватних, і комунальних закладів освіти. На основі документа МОН кожен університет, коледж затвердив власні правила прийому, які містять усе, що стосується вступної кампанії 2025. Правила розміщені на сайтах приймальних комісій, наголосило відомство.

Вступ на бакалаврат у 2025 році — основні дати:

З 1 липня по 20 жовтня — реєстрація електронних кабінетів. Реєстрація відбувається на порталі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На сторінці слід обрати категорію вступника — чи ідеться про вступ до вищої школи, чи на фахову передвищу освіту, чи для здобуття професійної освіти.

— реєстрація електронних кабінетів. Реєстрація відбувається на порталі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На сторінці слід обрати категорію вступника — чи ідеться про вступ до вищої школи, чи на фахову передвищу освіту, чи для здобуття професійної освіти. З 3 липня по 18 год 10 липня — реєстрація заяв на співбесіди та творчі конкурси (для контрактників — до 25 липня).

— реєстрація заяв на співбесіди та творчі конкурси (для контрактників — до 25 липня). З 8 липня по 19 липня — проведення співбесід та творчих конкурсів (для контрактників — до 1 серпня).

— проведення співбесід та творчих конкурсів (для контрактників — до 1 серпня). З 19 липня по 18 год 1 серпня — подання електронних заяв. Вступники на порталі ЄДЕБО подають заяви на бюджет/контакт або на контракт. Члени приймальної комісії перевіряють, чи немає помилок, та реєструють заяви.

— подання електронних заяв. Вступники на порталі ЄДЕБО подають заяви на бюджет/контакт або на контракт. Члени приймальної комісії перевіряють, чи немає помилок, та реєструють заяви. Не пізніше 6 серпня відбувається широкий конкурс і система визначає, у який навчальний заклад за якою заявою потрапляє абітурієнт відповідно до свого конкурсного балу та пріоритету. Після цього вступники підтверджують заяву, яка пройшла за конкурсом, та виконують вимоги для вступу (вказані у правилах прийому).

відбувається широкий конкурс і система визначає, у який навчальний заклад за якою заявою потрапляє абітурієнт відповідно до свого конкурсного балу та пріоритету. Після цього вступники підтверджують заяву, яка пройшла за конкурсом, та виконують вимоги для вступу (вказані у правилах прийому). До 11 серпня — зарахування на бюджет та контракт по заявах з пріоритетами.

— зарахування на бюджет та контракт по заявах з пріоритетами. До 18 серпня — переведення на вакантні бюджетні місця людей, які пройшли по контракту.

— переведення на вакантні бюджетні місця людей, які пройшли по контракту. До 30 серпня — зарахування на контракт.

— зарахування на контракт. До 20 жовтня — додаткові хвилі набору на контракт.

Вступна кампанія 2025 у магістратуру

З 1 липня по 20 жовтня — реєстрація електронних кабінетів.

— реєстрація електронних кабінетів. З 1 липня по 18 год дня , який передує даті останніх вступних випробувань в університеті, — реєстрація на співбесіди та вступні іспити.

, який передує даті останніх вступних випробувань в університеті, — реєстрація на співбесіди та вступні іспити. З 28 липня по 07 серпня — проведення співбесід та вступних іспитів.

— проведення співбесід та вступних іспитів. З 8 серпня по 18 год 23 серпня — співбесіди вступні іспити для людей, які вступають виключно на контракт.

— співбесіди вступні іспити для людей, які вступають виключно на контракт. З 8 серпня по 18 год 25 серпня — реєстрація заяв.

— реєстрація заяв. Не пізніше 28 серпня — списки тих, хто пройшов на бюджет, до 18:00 30 серпня — підтвердження вибору. Зарахування на бюджет — 1 вересня.

— списки тих, хто пройшов на бюджет, до 18:00 30 серпня — підтвердження вибору. Зарахування на бюджет — 1 вересня. Не раніше 01 вересня — рекомендації на контракт. Зарахування на контракт — до 30 вересня.

— рекомендації на контракт. Зарахування на контракт — до 30 вересня. Не пізніше 3 вересня — переведення на вакантні бюджетні місця.

— переведення на вакантні бюджетні місця. З 1 вересня по 20 жовтня — додаткова хвиля набору на контракт.

Електронний кабінет вступника 2025 та конкурсний бал

Електронний кабінет вступника — це система, через яку люди отримують можливість подати заяви в університети. Після реєстрації та підвантаження документів про освіту та результатів НМТ абітурієнти подають заяви. В YouTube-каналі представник Міносвіти розповів про види заяв, пріоритети та як відбувається широкий конкурс.

Конкурсний бал 2025 рахується за формулою, яку кожен навчальний заклад вказав у правилах прийому. Бал визначається на основі результатів НМТ (П1-П4) за чотирма предметами. Кожна оцінка НМТ множиться на ваговий коефіцієнт (К1-К4), результати додаються. Можуть враховуватись результати творчого конкурсу (ТК) та навчання на підготовчих курсах (ОУ).

Під час подання заяви бал множиться на два коефіцієнти:

регіональний коефіцієнт — дорівнює 1,7, якщо ідеться про ЗВО Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, 1,04 — для Дніпропетровської, Полтавської, Чернігівської, 1,0 — для решти регіонів;

галузевий коефіцієнт — дорівнює 1,02 для спеціальностей, важливих для держави, якщо абітурієнт подав заяви з 1 та 2 пріоритетом. Таких спеціальностей є 44, розповіли на Освіта.ua.

При цьому слід звернути увагу, що формула для конкурсного балу відрізняється для людей, які вступають за НМТ різних років. Зокрема, у формулі для НМТ 2025 є К4макс — це ваговий коефіцієнт за конкурсним предметом, який має найбільшу вагу для вступу.

Вступна кампанія 2025 - як рахувати конкурсний бал Фото: 24 Канал

Заяви на вступ 2025 — широкий конкурс, пріоритети, гранти

У електроному кабінеті вступники можуть подати 15 заяв, з них п'ять — це заяви бюджет/контракт на місця державного замовлення, решта 10 — на контракт. Заяви подають на конкурсні пропозиції, які є в обраних навчальних закладах. Відкрита конкурсна пропозиція — це спеціальність (умовно), на яку можна потрапити через широкий конкурс. Фіксована (або закрита) — спеціальність, за яку змагаються вступники у межах одного закладу освіти.

Вступна кампанія 2025 має низку особливостей, які стосуються пріоритетів та широкого конкурсу, а також грантів, пояснило у червні Міносвіти.

Широкий конкурс 2025:

пріоритети встановлюються для заяв на бюджет/контракт (5 шт.) та на контракт (10 шт.);

під час широкого конкурсу усі заяви на певну спеціальність в усіх закладах освіти впорядковуються за рейтингом. Після цього працює алгоритм адресного розміщення і заяви отримують рекомендації на бюджет чи контракт. У широкому конкурсі змагаються усі вступники по усій країні, які подали заяви на певну спеціальність (тобто на конкурсну пропозицію);

змагаються усі вступники по усій країні, які подали заяви на певну спеціальність (тобто на конкурсну пропозицію); після того, як алгоритм завершив роботу, стає відомим прохідний бал 2025 року — межа, нижче якої заяви не отримали рекомендацій. Вступники, які мають вищі бали, ніж прохідний, отримали право на бюджет чи контракт, а хто має нижче бали, той бере участь у наступних етапах вступної кампанії 2025;

кожен абітурієнт за результатами широкого конкурсу отримує лише одну рекомендацію на бюджет чи на контракт;

вступники, які пройшли на контракт, можуть отримати грант на навчання — тобто держава компенсує витрати на здобуття освіти. На порталі МОН наведені умови отримання компенсації. Грант першого рівня — для людей, які отримали на два предмети НМТ не менше як 150 балів (140 балів — для спеціальностей з підтримкою). Грант другого рівня — якщо бали понад 170.

Вступ-2025 - як працює адресне розміщення державного замовлення

Вступ-2025 — важливі питання та відповіді

Які пільги передбачені під час вступу до вишу в Україні у 2025 році?

МОН пояснило, що є пільгові категорії вступників, яких можуть навчати за бюджетною квотою. Ідеться про учасників бойових дій, сиріт, вступників з ТОТ. Крім того, деталі спеціальних умов наведені у розділі VIII правил вступу кожного навчального закладу.

Коли будуть відомі прохідні бали 2025 року?

Прохідні бали 2025 року будуть відомі після роботи алгоритму адресного розміщення, тобто коли пройде широкий конкурс. На порталі ЄДЕБО можна ознайомитись з підсумками попередніх вступних кампаній і побачити середній конкурсний бал минулих років.

Коли потрібно подавати документи до університету 2025 року?

Заяви на вступ подаються з 19 липня по 18 год 1 серпня. Після того як в електронному кабінеті навпроти заяви з'являється рекомендовано (бюджет) чи рекомендовано (контракт), слід у кабінеті підтвердити вибір та виконати вимоги для зарахування (вказані у правилах прийому).

Чи впливає атестат на вступ до ВНЗ 2025 Україна

На сьогодні в Україні не видають атестат про завершення школи. У профільній групі Facebook Вступ-2025 пояснили, що старшокласникам видають свідоцтво про здобуття повної загальної освіти (ПЗСО). Цей документ обов'язково підвантажується у кабінеті вступника на бакалаврат, але оцінки ніяк не впливають на конкурсний бал.

Нагадуємо, МОНУ для вступної кампанії 2025 визначило мінімальний конкурсний бал для подання заяви на деякі спеціальності.