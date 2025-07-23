Вступительная кампания 2025: как происходит конкурсный отбор, какие льготы и проходные баллы

В Украине началась вступительная кампания 2025, во время которой абитуриенты будут подавать заявления на получение высшего образования по почти двум сотням специальностей. Недавние школьники и их родители должны знать все нюансы процесса, чтобы попасть в желанный вуз.

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Согласно данным, озвученным заместителем главы МОН Михаилом Винницким, вступительная кампания 2025 года затронет полмиллиона украинцев, которые стремятся попасть в университеты, колледжи и другие учебные заведения. Ориентировочное количество выпускников этого года, которые сдали НМТ, — 236 тыс. человек, кроме того, 81 тыс. — выпускники прошлых лет. В 2025 году педагоги ввели несколько новаций, которые касаются заявлений на бюджет и контракт, приоритетов, широкого конкурса. Фокус собрал информацию из профильных ресурсов, которая пригодится нынешним абитуриентам.

Вступительная кампания 2025 — даты и основные этапы

На портале МОН подробно описали, как будет происходить поступление 2025. При этом отмечается, что министерство в начале года утвердило порядок приема для получения высшего образования. Порядок касается и государственных, и частных, и коммунальных учебных заведений. На основе документа МОН каждый университет, колледж утвердил собственные правила приема, которые содержат все, что касается вступительной кампании 2025. Правила размещены на сайтах приемных комиссий, подчеркнуло ведомство.

Поступление на бакалавриат в 2025 году — основные даты:

С 1 июля по 20 октября — регистрация электронных кабинетов. Регистрация происходит на портале Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). На странице следует выбрать категорию поступающего — идет ли речь о поступлении в высшую школу, или на профессиональное предвысшее образование, или для получения профессионального образования.

— регистрация электронных кабинетов. Регистрация происходит на портале Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). На странице следует выбрать категорию поступающего — идет ли речь о поступлении в высшую школу, или на профессиональное предвысшее образование, или для получения профессионального образования. С 3 июля по 18 часов 10 июля — регистрация заявлений на собеседования и творческие конкурсы (для контрактников — до 25 июля).

— регистрация заявлений на собеседования и творческие конкурсы (для контрактников — до 25 июля). С 8 июля по 19 июля — проведение собеседований и творческих конкурсов (для контрактников — до 1 августа).

— проведение собеседований и творческих конкурсов (для контрактников — до 1 августа). С 19 июля по 18 часов 1 августа — подача электронных заявлений. Поступающие на портале ЕГЭБО подают заявления на бюджет/контакт или на контракт. Члены приемной комиссии проверяют, нет ли ошибок, и регистрируют заявления.

— подача электронных заявлений. Поступающие на портале ЕГЭБО подают заявления на бюджет/контакт или на контракт. Члены приемной комиссии проверяют, нет ли ошибок, и регистрируют заявления. Не позднее 6 августа происходит широкий конкурс и система определяет, в какое учебное заведение по какому заявлению попадает абитуриент в соответствии со своим конкурсным баллом и приоритетом. После этого поступающие подтверждают заявление, которое прошло по конкурсу, и выполняют требования для поступления (указанные в правилах приема).

происходит широкий конкурс и система определяет, в какое учебное заведение по какому заявлению попадает абитуриент в соответствии со своим конкурсным баллом и приоритетом. После этого поступающие подтверждают заявление, которое прошло по конкурсу, и выполняют требования для поступления (указанные в правилах приема). До 11 августа — зачисление на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетами.

— зачисление на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетами. До 18 августа — перевод на вакантные бюджетные места людей, которые прошли по контракту.

— перевод на вакантные бюджетные места людей, которые прошли по контракту. До 30 августа — зачисление на контракт.

— зачисление на контракт. До 20 октября — дополнительные волны набора на контракт.

Вступительная кампания 2025 в магистратуру

С 1 июля по 20 октября — регистрация электронных кабинетов.

— регистрация электронных кабинетов. С 1 июля по 18 часов дня , предшествующего дате последних вступительных испытаний, — регистрация на собеседования и вступительные экзамены.

, предшествующего дате последних вступительных испытаний, — регистрация на собеседования и вступительные экзамены. С 28 июля по 07 августа — проведение собеседований и вступительных экзаменов.

— проведение собеседований и вступительных экзаменов. С 8 августа по 18 ч 23 августа — собеседования вступительные экзамены для людей, которые поступают исключительно на контракт.

— собеседования вступительные экзамены для людей, которые поступают исключительно на контракт. С 8 августа по 18 часов 25 августа — регистрация заявлений.

— регистрация заявлений. Не позднее 28 августа — списки тех, кто прошел на бюджет, до 18:00 30 августа — подтверждение выбора. Зачисление на бюджет — 1 сентября.

— списки тех, кто прошел на бюджет, до 18:00 30 августа — подтверждение выбора. Зачисление на бюджет — 1 сентября. Не ранее 01 сентября — рекомендации на контракт. Зачисление на контракт — до 30 сентября.

— рекомендации на контракт. Зачисление на контракт — до 30 сентября. Не позднее 3 сентября — перевод на вакантные бюджетные места.

— перевод на вакантные бюджетные места. С 1 сентября по 20 октября — дополнительная волна набора на контракт.

Электронный кабинет абитуриента 2025 и конкурсный балл

Электронный кабинет абитуриента — это система, через которую люди получают возможность подать заявления в университеты. После регистрации и подгрузки документов об образовании и результатов НМТ абитуриенты подают заявления. В YouTube-канале представитель Минобразования рассказал о видах заявлений, приоритетах и как происходит широкий конкурс.

Конкурсный балл 2025 считается по формуле, которую каждое учебное заведение указало в правилах приема. Бал определяется на основе результатов УМТ (П1-П4) по четырем предметам. Каждая оценка УМТ умножается на весовой коэффициент (К1-К4), результаты добавляются. Могут учитываться результаты творческого конкурса (ТК) и обучения на подготовительных курсах (ОУ).

При подаче заявления балл умножается на два коэффициента:

региональный коэффициент (РК) — равен 1,7, если речь идет о ЗВО Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областей, 1,04 — для Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, 1,0 — для остальных регионов;

отраслевой коэффициент (ГК) — равен 1,02 для специальностей, важных для государства, если абитуриент подал заявления с 1 и 2 приоритетом. Таких специальностей 44, рассказали на Освіта.ua.

При этом следует обратить внимание, что формула для конкурсного балла отличается для людей, поступающих по НМТ разных лет. В частности, в формуле для НМТ 2025 есть К4макс — это весовой коэффициент по конкурсному предмету, который имеет наибольший вес для поступления.

Вступительная кампания 2025 — как считать конкурсный балл Фото: 24 Канал

Заявления на поступление 2025 — широкий конкурс, приоритеты, гранты

В электронном кабинете поступающие могут подать 15 заявлений, из них пять — это заявления бюджет/контракт на места государственного заказа, остальные 10 — на контракт. Заявления подают на конкурсные предложения, которые есть в выбранных учебных заведениях. Открытое конкурсное предложение — это специальность (условно), на которую можно попасть через широкий конкурс. Фиксированное (или закрытое) — специальность, за которую соревнуются абитуриенты в пределах одного учебного заведения.

Вступительная кампания 2025 имеет ряд особенностей, касающихся приоритетов и широкого конкурса, а также грантов, пояснило в июне Минобразования.

Широкий конкурс 2025 года:

приоритеты устанавливаются для заявлений на бюджет/контракт (5 шт.) и на контракт (10 шт.);

во время широкого конкурса все заявления на определенную специальность во всех учебных заведениях упорядочиваются по рейтингу. После этого работает алгоритм адресного размещения и заявления получают рекомендации на бюджет или контракт. В широком конкурсе соревнуются все поступающей по всей стране, подавшие заявления на некую специальность (т.е. на конкурсное предложение);

соревнуются все поступающей по всей стране, подавшие заявления на некую специальность (т.е. на конкурсное предложение); после того, как алгоритм завершил работу, становится известным проходной балл 2025 года — предел, ниже которого заявления не получили рекомендаций. Поступающие, которые имеют более высокие баллы, чем проходной, получили право на бюджет или контракт, а кто имеет ниже баллы, тот участвует в следующих этапах вступительной кампании 2025 года;

каждый абитуриент по результатам широкого конкурса получает только одну рекомендацию на бюджет или на контракт;

поступающие, которые прошли на контракт, могут получить грант на обучение — то есть государство компенсирует расходы на получение образования. На портале МОН приведены условия получения компенсации. Грант первого уровня — для людей, которые получили на два предмета НМТ не менее 150 баллов (140 баллов — для специальностей с поддержкой). Грант второго уровня — если баллы более 170.

Вступление-2025 — как работает адресное размещение государственного заказа

Вступление-2025 — важные вопросы и ответы

Какие льготы предусмотрены при поступлении в вуз в Украине в 2025 году?

МОН объяснило, что есть льготные категории абитуриентов, которых могут обучать по бюджетной квоте. Речь идет об участниках боевых действий, сиротах, поступающих с ВОТ. Кроме того, детали специальных условий приведены в разделе VIII правил поступления каждого учебного заведения.

Когда будут известны проходные баллы 2025 года?

Проходные баллы 2025 года будут известны после работы алгоритма адресного размещения, то есть когда пройдет широкий конкурс. На портале ЕГЭБО можно ознакомиться с итогами предыдущих вступительных кампаний и увидеть средний конкурсный балл прошлых лет.

Когда нужно подавать документы в университет 2025 года?

Заявления на поступление подаются с 19 июля по 18 часов 1 августа. После того как в электронном кабинете напротив заявления появляется рекомендовано (бюджет) или рекомендовано (контракт), следует в кабинете подтвердить выбор и выполнить требования для зачисления (указанны в правилах приема).

Влияет ли аттестат на поступление в ВУЗ 2025 Украина

На сегодня в Украине не выдают аттестат о завершении школы. В профильной группе Facebook Вступ-2025 объяснили, что старшеклассникам выдают свидетельство о получении полного общего образования (ПЗСО). Этот документ обязательно подгружается в кабинете поступающего на бакалавриат, но оценки никак не влияют на конкурсный балл.

Напоминаем, МОНУ для вступительной кампании 2025 определило минимальный конкурсный балл для подачи заявления на некоторые специальности.