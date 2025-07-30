Абитуриенты все чаще выбирают вузы в прифронтовых регионах: что предлагают эти заведения

Все больше абитуриентов обращают внимание на университеты на востоке и юге Украины. Несмотря на близость к зоне боевых действий, эти вузы не только продолжают работать, но и предлагают привлекательные условия: дополнительные баллы, льготы, повышенные гранты и конкурентную стоимость обучения.

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Как сообщает издание The Page, промежуточные результаты вступительной кампании 2025 года показывают, что спросом традиционно пользуются Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный университет "Львовская политехника". В каждый из этих ЗВО подали более 10 тысяч заявлений только на бюджетную форму. Конкуренция растет, и проходные баллы — соответственно тоже.

Фото: Скриншот

В первой десятке самых популярных университетов в этом году нет заведений из восточных и южных регионов. В то же время именно эти области государство дополнительно поддерживает. Так, для абитуриентов с недостаточным количеством баллов это может стать шансом поступить на бюджет.

Вступление 2025 — какие преимущества предоставляет государство тем, кто выбирает прифронтовые вузы

Государство активно поддерживает поступающих, которые выбирают высшее образование в прифронтовых регионах, предлагая сразу несколько преимуществ.

Первая из них — региональный коэффициент, который повышает конкурсный балл абитуриента. Министерство образования и науки установило:

коэффициент 1,07 для университетов в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях

1,04 — для вузов в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской;

базовый 1,0 — для других регионов.

В общем, коэффициент может добавить до 10 баллов к конкурсному баллу. Например, если абитуриент имеет 145 баллов, то благодаря коэффициенту для Харьковщины или Сумщины он получит уже 155 — что может существенно повлиять на возможность поступления.

Еще один инструмент — Квота 2. Она предоставляется абитуриентам, которые проживают или были вынуждены переселиться с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий. Благодаря квоте таким абитуриентам гарантируются бюджетные места: до 40% — в прифронтовых областях и на Киевщине, и 10% — в других регионах. Кроме того, для них предусмотрена возможность поступления без НМТ или ВНО — на основе вступительных экзаменов или собеседования в самом вузе.

Третье важное преимущество — повышенный государственный грант. Его могут получить выпускники 2025 года, которые получили среднее образование и поступают в учреждения высшего образования в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях. В таком случае размер гранта увеличивается на 50%. Это означает, что вместо стандартных 17 тысяч гривен на первый уровень (при условии 150+ баллов по двум предметам), поступающий может получить 25,5 тысячи. Если же результаты выше, то сумма возрастает до 37,5 тысячи гривен. Для поддерживаемых государством специальностей, таких как образование, инженерия, естественные науки, транспорт, аграрный сектор, достаточно будет даже 140 баллов.

Что предлагают вузы из прифронтовых регионов поступающим в 2025 году

Кроме этого, высшие учебные заведения прифронтовых регионов предлагают абитуриентам широкий спектр возможностей, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью. В частности, Харьковская политехника имеет наибольшее в Украине количество бюджетных мест по квоте 2 — более 700, учит дистанционно в синхронном режиме, а также открыла офлайн-факультеты в Черновцах, Кропивницком и Полтаве. Также университет реализует программу DCG2, которая позволяет студентам после первого курса перейти к обучению в Германии.

Зато в Запорожской политехнике действует смешанный формат обучения, функционирует мощная платформа Moodle, развиваются академическая мобильность и молодежный хаб. А вот Черниговская политехника привлекает более низкой стоимостью обучения, гибким форматом занятий и международными проектами, в частности MakerLab и программой Erasmus+.

К примеру, Днепровский национальный университет предлагает более 1500 бюджетных мест, обновленные образовательные программы, современную инфраструктуру с укрытиями и генераторами, а также поддержку студентов из уязвимых категорий.

Более того, обучение в прифронтовых вузах стоит заметно меньше, чем в Киеве или Львове. Например, "инженерия программного обеспечения" в Харькове — 33-44 тыс. грн, тогда как в столице цены достигают 100 тыс. грн. В меньших вузах иногда немного дороже, потому что цену нельзя выбирать ниже установленного минимума.

Ранее Фокус писал, что в Украине планировали отменить приказ МОН №1112, потому что из-за него могут закрыть школы в прифронтовых территориях. Однако министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приказ МОН №1112 собираются отменить. Он также добавил, что власть будет искать путь, как сделать так, чтобы дети безопасно учились офлайн в школах.

Также 23 июля Фокус сообщал, что в Украине началась вступительная кампания 2025. Стоит заметить, что ориентировочное количество выпускников этого года, которые сдали НМТ, — 236 тыс. человек, кроме того, 81 тыс. — выпускники прошлых лет.