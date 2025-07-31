Новый формат образования: как в 2027 году изменится обучение для старшеклассников в Украине

С 2027 года украинские школьники будут учиться по новому формату: после 9 класса они смогут самостоятельно выбирать профиль и предметы, которые соответствуют их интересам и планам на будущее. Такие изменения предусматривает реформа старшей профильной школы, которая уже начала внедряться.

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По новой системе ученики будут учиться либо в академических лицеях, либо в учреждениях профессионального или профессионального предвысшего образования. В Министерстве образования и науки объясняют, что это позволит каждому школьнику выбрать образовательную траекторию, которая лучше всего соответствует его целям — будь то поступление в университет или получение конкретной профессии.

В 10–12 классах академических лицеев ученики будут учиться по выбранному профилю. В рамках заведения можно будет комбинировать курсы из разных отраслей, например, сочетать филологию с физикой или биологию с информатикой. В то же время в школах останутся и обязательные дисциплины: украинский язык, математика, история Украины, иностранный язык и т.д.

Что предусматривает реформа обучения для старшеклассников

Особенностью новой системы станет большое количество часов, отведенных на выборочные предметы. В 10 классе на это предусмотрено 140 часов, в 11 — 315, а в 12 — 420. Ученик сможет фактически сформировать индивидуальное расписание, исходя из того, кем хочет стать в будущем.

Реформа также охватывает профессиональные учебные заведения, где ученики смогут не только получить полное общее среднее образование, но и овладеть рабочей профессией, которая позволит быстро начать карьеру. В то же время после завершения обучения выпускники таких заведений смогут поступать в учреждения высшего образования.

Отметим, что пилотирование новой модели стартует уже с 1 сентября 2025 года. К нему привлечены 30 академических лицеев, которые станут центрами изменений. В этих заведениях уже создаются новые курсы, тестируются учебные материалы, а учителя проходят специальную подготовку. Впоследствии, именно они будут консультировать другие школы.

Однако стоит заметить, что изменения не коснутся начальной школы — обучение в 1–4 классах останется без изменений. Гимназии тоже продолжат работать, однако старшие классы будут функционировать отдельно — в формате больших академических лицеев с современной базой и мощными образовательными командами. В таких заведениях предусмотрено не менее 100 учеников на параллели.

Более того, для детей, которые будут учиться в лицеях далеко от дома, будет организован подвоз. За это будут отвечать местные органы власти. Если же расстояние до лицея превышает 30 километров, в заведении могут создать пансион, где ученики смогут жить и учиться в комфортных условиях.

В общем, в МОН подчеркивают, что цель реформы — создать условия для качественного и доступного образования, которое будет готовить учеников к жизни и профессиональной реализации, а также давать возможность каждому сделать осознанный выбор еще в старших классах.

Ранее Фокус писал, что абитуриенты стали чаще обращать внимание на университеты на востоке и юге Украины. Несмотря на близость к зоне боевых действий, эти вузы не только продолжают работать, но и предлагают привлекательные условия: дополнительные баллы, льготы, повышенные гранты и конкурентную стоимость обучения.

Кроме этого, в июле Фокус сообщал, что украинские подростки начинают обучение в 11 классе очно, а заканчивают дистанционно, чтобы иметь возможность выехать за границу до того, как им исполнится 18 лет.