Прогноз погоди на 1 вересня: Діденко розповіла, де перші дзвоники пройдуть під дощами

Перший день шкільного навчального року може пройти під дощем у центральній частині України, а на заході та півночі стане замість літньої спеки повіє осінньою прохолодою. Також опади можливі на сході та півдні.

Синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди на 1 вересня та останні дні літа на сторінці у Facebook. За її словами, наразі атлантичну вологу не пускає в Україну антициклон.

Літня спека в перший день осені послабне в західних і північних областях, так можливі +24…+28. На решті території триматиметься до +33.

Тоді як більшість країн Європи на найближчих вихідних заллє дощами, в Україні вони можуть пролитися в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині, а на заході та півночі погода 1 вересня буде сухою.

"Хіба завтра подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах — локальні опади. Літо завершується і передає наші справедливі надії осені", — зазначила спеціалістка.

Остигати повітря почне, за словами фахівчині, орієнтовно на наступних вихідних.

В останні літні дні 30 і 31 серпня у більшості регіонів пануватиме спека до +28…+33, втім прохолодою можуть порадувати ночі: +14…+19 на більшості територій і +20 на півдні.

Антициклон не пускає до України вологу з Атлантичного океану

Погода 1 вересня: прогноз "Укргідрометцентру"

Синоптики "Укргідрометцентру" також прогнозують опади: вони очікуються в центральній, південній і східній частині країни. На решті території — мінлива хмарність. Температура повітря триматиметься в межах +26…+28.

Прогноз погоди на 1 вересня від "Укргідрометцентру" Фото: Скриншот

Погода в Києві 1 вересня

За прогнозом погоди від Діденко, в столиці в останні два дні літа триматимуться +28…+31 градусів, без опадів.

На перший день осені "Укргідрометцентр" прогнозує для киян мінливу хмарність без дощів, температуру вночі +16..+18, а вдень від +26 до +28. Вітер північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, 25 серпня на Буковині зафіксували −5 градусів. Мороз ударив у гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади Чернівецької області.

Міністерства освіти та науки повідомляло, що навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 липня. При цьому у відомстві зазначили, що день завершення навчання та початку канікул педагогічна рада кожної школи визначатиме окремо.